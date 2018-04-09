Кими Райкконен: Сочувствую нашему механику и надеюсь, что он скоро поправится
Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты гонки в Бахрейне, где победу одержал его партнер по команде Себастьян Феттель.
Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты гонки в Бахрейне, где победу одержал его партнер по команде Себастьян Феттель.
Сам же Кими сошел с дистанции на 37-м круге, когда на
«Очень жаль, что произошло с механиком Франческо на
Что касается самого инцидента, я знаю только, что начал движение, когда включился зеленый сигнал. Я не мог даже понять, что возникла
Сегодня у машины была хорошая скорость, но на старте я допустил пробуксовку. В любом случае, теперь я не так много могу сделать, но дождемся следующей гонки, где постараемся полностью выложиться, — приводит слова Райкконен F1News.Ru.