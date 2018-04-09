Кими Райкконен: Сочувствую нашему механику и надеюсь, что он скоро поправится

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Сам же Кими сошел с дистанции на 37-м круге, когда на пит-стопе сбил механика, не успев сменить заднее левое колесо.

«Очень жаль, что произошло с механиком Франческо на пит-стопе. Я сочувствую ему и надеюсь, что он скоро поправится. Плохо, когда кто-то получает травму, но я уверен, что о нем заботятся лучшие специалисты, и желаю ему скорейшего выздоровления.

Что касается самого инцидента, я знаю только, что начал движение, когда включился зеленый сигнал. Я не мог даже понять, что возникла какая-то проблема с задним левым колесом, когда увидел, что кто-то получил травму, и команда сразу же сказала мне остановить машину. Скорее всего, что-то пошло не так, и нам надо выяснить, что именно.