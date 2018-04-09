Хартли наказан прибавкой 30 секунд к итоговому результату
Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли наказан прибавкой 30 секунд к итоговому результату
Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли наказан прибавкой 30 секунд к итоговому результату
Во время прогревочного круга Перес опередил Хартли, который должен был стартовать выше его и не пропускал вплоть до выхода на стартовую решётку. Стюарды приняли во внимание инцидент и, рассмотрев его после гонки, наказали Переса 10-секундным «стоп-энд-гоу», что, согласно регламенту, стоило Пересу 30 секунд, так как наказание было вынесено после финиша.
При этом стюарды отметили, что Хартли не предпринимал попыток вернуть позицию и не заехал на
Таким образом, Хартли с 13-й позиции опустился на 17-ю.