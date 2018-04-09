Хартли наказан прибавкой 30 секунд к итоговому результату

Во время прогревочного круга Перес опередил Хартли, который должен был стартовать выше его и не пропускал вплоть до выхода на стартовую решётку. Стюарды приняли во внимание инцидент и, рассмотрев его после гонки, наказали Переса 10-секундным «стоп-энд-гоу», что, согласно регламенту, стоило Пересу 30 секунд, так как наказание было вынесено после финиша.



При этом стюарды отметили, что Хартли не предпринимал попыток вернуть позицию и не заехал на пит-лейн, как того требуют правила, если пилот выходит из последнего поворота прогревочного круга не на своей позиции. Помимо этого, стюарды выписали ещё два штрафных балла Хартли, и на его счету их уже четыре (все получены на Гран-при Бахрейна).



Таким образом, Хартли с 13-й позиции опустился на 17-ю.