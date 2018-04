Крутая формула: в лучшей гонке Сироткин стал худшим

#F1 #BahrainGP 2018 : - #Race pitstop kimimatiasraikkonen ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - - #ayrtonsenna #fernandoalonso #unleash2018 #formula1 #formulaone #ricciardo #crashf1 #seb5 #redseason #maxverstappen #F1isBack #pitstop #f1testing #vettel #Mclaren #sf71h #lewishamilton #sebastianvettel #scuderiaferrari #kimiraikkonen #redbullracing #mercedesamgf1 #michaelschumacher #ocon #classichonda

A post shared by Crashf1 (@crashf1) on Apr 8, 2018 at 9:20am PDT