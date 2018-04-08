Крутая формула: в лучшей гонке Сироткин стал худшим

Источник: AFP 2018

«Гран-при Бахрейна» подарил болельщикам «Формулы-1» все, что может подарить гонка королевской серии — борьба до финиша с непредсказуемым результатом, сходы лидеров, высокие места для тех, от кого вообще этого не ждали. А еще второй этап чемпионата мира дал четкий ответ на вопрос о том, какая команда является худшей в пелотоне.

ФЕТТЕЛЬ ДОЕХАЛ ДО ПОБЕДЫ

Если смотреть только на тройку призеров, то она удивительной не выглядит. Себастьян Феттель из «Феррари» финишировал впереди пилотов «Мерседес» Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона. Но и расположение пилотов на подиуме, да и состав призеров могли быть совсем другими.

Феттель стартовал с поула, лидировал, но на последних 10 кругах ему пришлось приложить максимум усилий, чтобы сохранить первое место. Немец довольно рано сменил свой суперсофт на софт, на котором вряд ли планировал ехать до финиша. Но сделать это ему пришлось.

Итоговый результат оправдал все риск. Феттель удержал первое место, несмотря на яростные атаки Боттаса. Финн после финиша был расстроен, заметив, что с таким темпом должен был опережать соперника. Если бы гонка продолжалась на один круг дольше, Феттель на изношенном софте вряд ли смог бы остаться первым.

Третьим пересек линию финиша Хэмилтон, стартовавший девятым. На машине британца сменили коробку передач, он получил пять позиций штрафа на старте, а в квалификации показал только четвертое время. Со старта гонки он никак не мог начать прорыв наверх, но потом почти мгновенно добрался до четвертого места. Действующий чемпион совершил самый красивый обгон, опередив Эстебана Окона, Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенберга.

На церемонии награждения Хэмилтон заявил, что доволен результатом, учитывая стартовую позицию. Он, как и Боттас, был на тактике одного пит-стопа, только финн сменил суперсофт на медиум, а британец — софт на медиум. Эта тактика могла принести «Мерседесу» победный дубль, если бы не Феттель. Немец уверенно лидирует в чемпионате, выиграв две гонки подряд.

ОШИБКА, ТРАВМА, СХОД

А где же Кими Райкконен, стартовавший вторым? Он сразу проиграл позицию Боттасу, но долгое время преследовал соотечественника. Но во время второго пит-стопа случился эпизод, выбивший Кими из гонки.

Механики ставили Райкконену суперсофт, но с левым задним колесом возникла заминка. Его даже не успели снять. Но механик с домкратом, который находится впереди машины, уже отошел, а Кими рванул вперед. С тремя замененными колесами и одним оставшимся с прежнего комплекта. Когда Райкконен трогался, то под машину попал механик.

К боксам «Феррари» тут же рванули врачи, а Райкконен почти сразу остановился, получив команду по радио. Финн был жутко недоволен таким завершением гонки, но это человеческий фактор. Почему вообще получилось, что финн тронулся с места в то время, когда замена колеса еще не была осуществлена? Кими ведь просто отреагировал на зеленый сигнал. Это ошибка команды, которая привела к серьезной травме сотрудника.

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ФАНТАСТИКА ОТ «ТОРО РОССО» И «ЗАУБЕРА»

Потрясающую гонку провели Пьер Гасли и Маркус Эрикссон. Французский пилот «Торо Россо» финишировал на четвертом месте, стартовав пятым. Не зря мотористы «Хонда» уже после первой гонки в Австралии настояли на смене мотора, заявив, что так будет лучше для команды.

Гасли совершенно заслуженно стал пилотом дня по мнению болельщиков. А темп «Торо Россо» был выше, чем у всех остальных, кроме лидеров. В десятке мог финишировать и Брендон Хартли, но новозеландец был наказан 10-секундным штрафом за столкновение с Серхио Пересом на первом круге.

Если «Торо Россо» на «Хонде» будет регулярно показывать такие результаты, то к японским мотористам может перейти и «Ред Булл». Для австрийской команды «Гран-при Бахрейна» закончился, едва начавшись. Макс Ферстаппен проколол колесо время обгона Льюиса Хэмилтона, и погнул крепление колеса, а Даниэль Риккьярдо сошел из резкой потери мощности двигателя «Рено».

При этом оба «Макларена» на таких же двигателях финишировали в очковой десятке, а Хюлькенберг из заводской команды «Рено» стал шестым. Пятым стал Кевин Магнуссен из «Хаас», подтвердив, что болиды команды Джина Хааса — одни из самых быстрых, исключая лидеров.

Одним из героев гонки на Сахире можно смело считать Эрикссона. Швед из «Заубера» принес своей команде два очка, финишировав девятым. В прошлом сезоне швейцарской команде о таком результате даже мечтать не приходилось.

АБСОЛЮТНО ХУДШИЕ

Что касается «Уильямс», то болиды это команды — абсолютно худшие в пелотоне. Машинам не хватает скорости. «Уильямс» — единственная из команд, которой в квалификации «Гран-при Бахрейна» не удалось прибавить по сравнению с прошлым годом. И не просто прибавить, а хотя бы проехать на том же уровне. Потеря скорости составила чуть менее полутора секунд, это очень много.