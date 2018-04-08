Сергей Сироткин: Движемся вперед, но чего-то не хватает

Источник: AP 2018

— Мы могли надеяться на большее, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Сироткина. — Первый круг я провел действительно хорошо. Не думаю, что мы могли выжать что-то еще из болида. На втором круге со вторым комплектом шин оказал влияние испорченный прогревочный круг, на котором мне пришлось бороться с тремя или четырьмя соперниками.

Я начал круг сразу за «Заубером», при этом понимал, что шины и тормоза не в идеальном состоянии. Я почти что улучшил время предыдущего круга, но не знаю, смогло ли это нас поднять выше.