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22:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Сироткин: Движемся вперед, но чего-то не хватает

Гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин подчеркнул, что команда могла показать более успешный результат на «Гран-при Бахрейна». Россиянин занял 17-е место, его партнер по команде Лэнс Стролл — 16-е.

Источник: AP 2018

— Мы могли надеяться на большее, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Сироткина. — Первый круг я провел действительно хорошо. Не думаю, что мы могли выжать что-то еще из болида. На втором круге со вторым комплектом шин оказал влияние испорченный прогревочный круг, на котором мне пришлось бороться с тремя или четырьмя соперниками.

Я начал круг сразу за «Заубером», при этом понимал, что шины и тормоза не в идеальном состоянии. Я почти что улучшил время предыдущего круга, но не знаю, смогло ли это нас поднять выше.

Думаю, по сравнению с Мельбурном, мы действительно показали прогресс. Мы движемся вперед, но чего-то пока не хватает. Я рад, что мы не повторили ошибок Мельбурна.

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