Ферстаппен: Неприятно, что стюарды не предприняли действий по отношению к Льюису

«Удар о болид Льюиса Хэмилтона повлёк за собой большие повреждения, чем просто прокол. Пока мы не осматривали машину, но, думаю, дело в дифференциале. Я комфортно ощущал себя за рулём с самого старта, отыгрывал отставание и всё шло к тому, что впереди нас ждёт интересная гонка. Я хорошо прошёл прямую перед последним поворотом и сам поворот, мы оба пытались втиснуться, но в середине поворота я прошёл вперёд. После этого я ощутил удар и прокол. Тогда я понял, что гонка для меня закончена.



Там было достаточно места и для меня, и для него, неприятно, что стюарды не предприняли действий по отношению к Льюису, поскольку моя гонка была закончена после контакта. Уверен, что Льюис на моём месте захотел бы, чтобы стюарды расследовали этот инцидент», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».