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20:57 (мск), источник: ТАСС

Пилот «Феррари» Феттель победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне, Сироткин — 17-й

ТАСС, 8 апреля. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем гонки второго этапа Гран-при, который прошел в Бахрейне.

Источник: Reuters

Вторым финишировал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин, который проводит дебютный сезоне в «Формуле-1», завершил гонку на 17-м месте. Его партнер канадец Лэнс Стролл стал 16-м.

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен, ставший вторым в квалификации, во время пит-стопа сбил механика своей команды. Гонщик начал движение до того, как ему сменили заднее левое колесо. Сотрудник команды был доставлен в больницу с травмой ноги. В итоге Райкконен не сумел закончить гонку.

Следующий этап Гран-при «Формулы-1» пройдет в Китае с 13 по 15 апреля.

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