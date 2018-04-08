Пилот «Феррари» Феттель победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне, Сироткин — 17-й

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин, который проводит дебютный сезоне в «Формуле-1», завершил гонку на 17-м месте. Его партнер канадец Лэнс Стролл стал 16-м.

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен, ставший вторым в квалификации, во время пит-стопа сбил механика своей команды. Гонщик начал движение до того, как ему сменили заднее левое колесо. Сотрудник команды был доставлен в больницу с травмой ноги. В итоге Райкконен не сумел закончить гонку.