Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин — 18-й
ТАСС, 7 апреля. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации
ТАСС, 7 апреля. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации
30-летний гонщик на лучшем круге показал время 1 минута 27,958 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен (1.28,101). Третье место занял финн Валттери Боттас из «Мерседеса» (1.28,124).
Феттель в 51-й раз в карьере одержал победу в квалификации. Дважды он завоевывал
Действующий чемпион «Формулы-1» британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал четвертым в квалификации (1.28,220).
Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин занял 18-е место (1.31,414). Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл финишировал на последней, 20-й позиции (1.31,503).
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