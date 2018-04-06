Кто последует за Петровым, Квятом и Сироткиным?

«ФОРМУЛА-2»

Артем МАРКЕЛОВ, 23 года

Маркелов уже долго выступает в главной серии поддержки «Формулы-1», но пока не имеет возможностей стать боевым пилотом. Сезон-2018 он вновь проведет в команде «Русское время».

При этом зимой Маркелов получил статус тест-пилота «Рено». 23-летний россиянин протестирует машину команды «Ф-1» и поработает на симуляторе. Не исключено и его участие в пятничных тренировках на этапах в конце сезона.

Стартовать же в «Формуле-1» в этом году ему вряд ли удастся даже в случае форс-мажора. Если Нико Хюлькенбергу или Карлосу Сайнсу понадобится экстренная замена, приоритетным выбором «Рено» станет третий пилот Джек Эйткен, который тоже выступает в «Ф-2».

За четыре года в «Ф-2» и GP2 Маркелов серьезно прогрессировал как гонщик. В 2017-м он стал вице-чемпионом серии с большим отставанием от Шарля Леклера, заработал право на суперлицензию «Ф-1» а также репутацию одного из самых зрелищных пилотов. Особенно хорош Маркелов в контроле износа шин.

Россиянин является одним из претендентов на победу и в предстоящем чемпионате. Опыт Маркелова сыграет ему на руку при работе с абсолютно новыми машинами серии. Но и в случае завоевания титула в «Формуле-2» его шансы стать боевым пилотом в «королевских гонках» останутся невысокими.

Старт сезона — 7 — 8 апреля, Сахир (Бахрейн). Финиш сезона — 24 — 25 ноября, Абу-Даби (ОАЭ).

GP3

Никита МАЗЕПИН, 19 лет

Мазепин уже два года является пилотом по развитию в «Форс Индии» и садился за руль машины на тестах. Но результатов, необходимых для попадания в «Формулу-1», у него пока нет.

По новым правилам россиянин не сможет выступать даже в пятничных тренировках перед «Гран-при». Последние два года в европейском чемпионате «Формулы-3» Мазепин был середняком и не набрал достаточного количества очков для соответствующей лицензии.

Он может исправить ситуацию в нынешнем сезоне на более мощной технике GP3. Здесь 19-летний россиянин будет ближе к «Ф-1», поскольку серия проводит свои этапы вместе с главным гоночным чемпионатом.

Мазепин выступит в составе сильнейшей команды GP3 — ART. И если россиянин стремится попасть в «Формулу-1», то улучшать свои результаты ему нужно сейчас.

Старт сезона — 12 — 13 мая, Барселона (Испания). Финиш сезона — 24 — 25 ноября, Абу-Даби (ОАЭ).

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ «ФОРМУЛЫ-3»

Роберт ШВАРЦМАН, 18 лет

Шварцман стал известен широкому кругу болельщиков в прошлом году, когда «Феррари» включила пилота в состав своей молодежной академии. Так что за его выступлениями будут внимательно следить и в Маранелло.

Шварцмана не зря считают наиболее перспективным российским гонщиком в своем возрасте. За последние два года он отлично зарекомендовал себя в «Формуле “Рено” 2.0». А в январе — феврале этого года амбициозный 18-летний россиянин завоевал первый титул в карьере в новозеландском чемпионате Toyota Racing Series.

В сезоне-2018 Шварцман выступит уже в европейской «Формуле-3» в составе сильнейшей команды «Према». В серии подобрался сильный состав участников, но россиянин рассчитывает побороться за титул, несмотря на статус дебютанта.

Никита ТРОИЦКИЙ, 18 лет

Троицкий в прошлом году хорошо проявил себя в «Евроформуле Open», где стал вице-чемпионом и лучшим среди новичков. Хотя родившемуся в Финляндии россиянину не удалось выиграть ни одной гонки серии, он много раз поднимался на подиум. Как и Шварцман, 18-летний Троицкий входит в программу «СМП Рейсинг».

В предстоящем сезоне он выступит в европейской «Формуле-3» в команде «Карлин», ставшей второй в чемпионате 2017 года. Троицкому важно не затеряться на фоне более опытных партнеров, которые будут у него в британском коллективе и других новичков серии.

Артем ПЕТРОВ, 18 лет

В прошлом сезоне Петров хорошо проявил себя в итальянской и немецкой «Формуле-4», победив в трех гонках. После двух лет в различных чемпионатах «Ф-4» россиянин поднялся на более высокий уровень.

В европейской «Формуле-3» 18-летний Петров будет выступать за «Ван Амерсфорт». Как и двум его соотечественникам, россиянину может понадобиться время на адаптацию в новой серии.

Как и для GP3, для европейского чемпионата «Ф-3» ближайший сезон станет последним с нынешним названием, так как Международная федерация автоспорта (ФИА) собирается их реформировать. Впервые в истории серии в ней одновременно оказалось сразу три россиянина, так что у них может возникнуть и внутренняя конкуренция.

Старт сезона — 12 — 13 мая, По (Франция). Финиш сезона — 13 — 14 октября, Хоккенхайм (Германия).

ЕВРОКУБОК ФОРМУЛЫ «РЕНО» 2.0

Александр СМОЛЯР, 16 лет

В прошлом году Смоляр дебютировал на машинах с открытыми колесами после перехода из картинга и хорошо проявил себя в испанской и североевропейской «Формуле-4». В обеих сериях россиянин стал третьим в общем зачете.

В сезоне-2018 16-летний пилот программы «СМП Рейсинг» выступит в «Еврокубке Формулы “Рено” 2.0» за команду «Тек 1». Здесь Смоляру предстоит показывать результаты уже при более высокой конкуренции.

Вместе с ним стартуют по крайней мере еще два российских пилота. 17-летний Александр Вартанян проведет в серии второй полноценный сезон. Он выступит за «Арден». Еще один россиянин — 20-летний Владимир Джорджис, родившийся на Кипре, будет пилотом в «Фортек».