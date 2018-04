Доедет ли Сироткин до финиша? Чего ждать от «Гран-при» Бахрейна

Спасибо всем за поддержку! 5 кругов гонки далеко не тот результат, к которому мы стремимся. У нас есть потенциал и мы проведем работу, чтобы его раскрыть. Увидимся в Бахрейне?? Thanks everyone for your support! 5 laps in Race is not what we wanted. We have all the potential and we will work more than ever to open it! See you in Bahrain?? _______________________________________ @williamsmartiniracing @smp_racing @f1 #AusGP #WeAreRacing #williams #FW41 #F1 #TeamSirotkin #SupportSirotkin #smp #smpracing #s35 #martini #sirotkin #f1 #formula1 #formulaone #williams #williamsmartiniracing #russianteam #motorsport #болеемзанаших #россиявперед

