Доедет ли Сироткин до финиша? Чего ждать от «Гран-при» Бахрейна
На трассе в Сахире пройдет второй этап чемпионата «Формулы-1».
На трассе в Сахире пройдет второй этап чемпионата «Формулы-1».
BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT
Длина круга — 5,412 км
Круги — 57
Дистанция — 308,238 км
КАЛЕНДАРЬ ГРАН-ПРИ
6 апреля, пятница
14.00. Первая тренировка
18.00. Вторая тренировка
7 апреля, суббота
15.00. Третья тренировка
18.00. Квалификация
8 апреля, воскресенье
18.10. Гонка.
В предстоящий
ОБОЙТИСЬ БЕЗ СЭНДВИЧЕЙ
Доехать до финиша — вот цель Сергея Сироткина в Бахрейне. В Австралии ему сильно не повезло.
По словам российского пилота, в «Уильямсе» провели огромную работу по выявлению всех факторов, которые не позволили пилотам команды выжать из болидов тот максимум, на который они способны. Каков этот максимум, сейчас сказать очень сложно. Но в общении с журналистами перед гонкой в Бахрейне Сироткин отметил, что расчеты команды в отношении всех остальных оказались абсолютно верными. А по этим расчетам пилоты «Уильямс» должны быть в десятке.
Трасса в Сахире покажет, насколько продуктивной оказалась работы команды. В отличие от «Альберт-парка» с автодромом в Бахрейне Сироткин знаком — он проводил здесь гонки младших серий. И выразил уверенность в том, что эта трасса болидам «Уильямс» подходит.
Теперь главное — обойтись без случайностей, которой стал сэндвич и ветер, принесший пакет на трассу.
ПРИКРУТИТЬ КОЛЕСО
Если «Уильямс» (и все остальные команды) сумеет прибавить по сравнению с первым этапом, будет интересно. И для российских болельщиков, и вообще. Борьба в середине пелотона обострится. Судя по тому, что было в Мельбурне, наибольше впечатление среди «остальных» оставил «Хаас». Роман Грожан и Кевин Магнуссен проводили лучшую гонку в истории команды, но ошибки механиков на
Скорость у «Хаас» отличная. И если в Сахире пилоты сумеют вновь показать ее, команда Джина Хааса станет главным претендентом на то место, которое в прошлом году застолбила за собой «Форс Индия». Главная задача «Хаас» в Бахрейне — четко отработать на
Худшими же в Австралии выглядели болиды «Торо Россо». Бывшая команда Даниила Квята с нынешнего сезона использует двигатели «Хонда». Три года с японскими мотористами сотрудничал «Макларен», пока Фернандо Алонсо не выдвинул ультиматум, обвинив «Хонду» во всех неудачах. Пока жизнь подтверждает правоту испанца: на болидах Пьера Гасли и Брэндона Хартли будут установлены новые доработанные турбины и генераторы
ВЫИГРАТЬ ГОНКУ
Такую задачу могут поставить перед собой лишь «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл». В Мельбурне итальянская команда оказалась впереди во многом благодаря стечению обстоятельств, но везет тому, кто везет. Себастьян Феттель захватил лидерство в чемпионате, и Льюису Хэмилтону, как и год назад, приходится догонять.
В прошлом году на трассе в Сахире британец не сумел догнать Феттеля, а его напарник Вальттери Боттас финишировал третьим.
Пилоты «Феррари» одержали наибольшее количество побед в Бахрейне с момента включения этапа в календарь чемпионата мира в 2004 году, выиграв пять гонок. У «Мерседеса» — три победы, у «Ред Булл» и «Рено» — по две. Феттель и Алонсо побеждали на «Гран-при Бахрейна» трижды, Хэмилтон — дважды. Столько же побед у Фелипе Массы, но бразилец завершил карьеру в «Формуле-1».
Трасса «Сахир» очень требовательна к работе тормозной системы, а уровень потребления топлива в Бахрейне — один из самых высоких в чемпионате. Конфигурация трассы позволяет пилотам совершать достаточно много обгонов в отличие от «Альберт-парка»: и две зоны DRS на длинных прямых, и еще две прямые.
Шинники «Пирелли» привезли в Бахрейн те же составы резины, что и в прошлом году — «медиум», «софт» и «суперсофт». По их мнению, абразивный асфальт и более мягкие составы поспособствуют тому, что износ резины будет выше, а это приведет увеличению количества