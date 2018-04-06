Доедет ли Сироткин до финиша? Чего ждать от «Гран-при» Бахрейна

Источник: Reuters

BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT

Длина круга — 5,412 км

Круги — 57

Дистанция — 308,238 км

КАЛЕНДАРЬ ГРАН-ПРИ

6 апреля, пятница

14.00. Первая тренировка

18.00. Вторая тренировка

7 апреля, суббота

15.00. Третья тренировка

18.00. Квалификация

8 апреля, воскресенье

​18.10. Гонка​.

В предстоящий уик-энд в Бахрейне пройдет второй этап чемпионата мира. Все команды и пилоты намерены улучшить свои результаты по сравнению с тем, что было две недели назад в Мельбурне. Для кого-то целью будет прочно прикрутить все колеса, для кого-то — доехать до финиша, а для кого-то — обязательно сделать это в первой тройке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgvsj93FRRm/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bgvsj93FRRm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо всем за поддержку! 5 кругов гонки далеко не тот результат, к которому мы стремимся. У нас есть потенциал и мы проведем работу, чтобы его раскрыть. Увидимся в Бахрейне?? Thanks everyone for your support! 5 laps in Race is not what we wanted. We have all the potential and we will work more than ever to open it! See you in Bahrain?? _______________________________________ @williamsmartiniracing @smp_racing @f1 #AusGP #WeAreRacing #williams #FW41 #F1 #TeamSirotkin #SupportSirotkin #smp #smpracing #s35 #martini #sirotkin #f1 #formula1 #formulaone #williams #williamsmartiniracing #russianteam #motorsport #болеемзанаших #россиявперед </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/sergeysirotkin_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergey Sirotkin ??</a> (@sergeysirotkin_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-25T11:54:33+00:00">Mar 25, 2018 at 4:54am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ОБОЙТИСЬ БЕЗ СЭНДВИЧЕЙ

Доехать до финиша — вот цель Сергея Сироткина в Бахрейне. В Австралии ему сильно не повезло. Во-первых, команда так и не смогла найти оптимальный режим работы машины. Во-вторых, сам Сироткин по ходу уик-энда отработал не лучшим образом, в чем не замедлил признаться. В-третьих, попавший в воздуховод пакет из-под сэндвича испортил ему гонку, поскольку стал причиной отказа тормозной системы.

По словам российского пилота, в «Уильямсе» провели огромную работу по выявлению всех факторов, которые не позволили пилотам команды выжать из болидов тот максимум, на который они способны. Каков этот максимум, сейчас сказать очень сложно. Но в общении с журналистами перед гонкой в Бахрейне Сироткин отметил, что расчеты команды в отношении всех остальных оказались абсолютно верными. А по этим расчетам пилоты «Уильямс» должны быть в десятке.

Трасса в Сахире покажет, насколько продуктивной оказалась работы команды. В отличие от «Альберт-парка» с автодромом в Бахрейне Сироткин знаком — он проводил здесь гонки младших серий. И выразил уверенность в том, что эта трасса болидам «Уильямс» подходит.

Теперь главное — обойтись без случайностей, которой стал сэндвич и ветер, принесший пакет на трассу.

Сергей СИРОТКИН | Источник: AFP 2018

ПРИКРУТИТЬ КОЛЕСО

Если «Уильямс» (и все остальные команды) сумеет прибавить по сравнению с первым этапом, будет интересно. И для российских болельщиков, и вообще. Борьба в середине пелотона обострится. Судя по тому, что было в Мельбурне, наибольше впечатление среди «остальных» оставил «Хаас». Роман Грожан и Кевин Магнуссен проводили лучшую гонку в истории команды, но ошибки механиков на пит-стопах обернулись неприкрученными колесами и двойным сходом.

Скорость у «Хаас» отличная. И если в Сахире пилоты сумеют вновь показать ее, команда Джина Хааса станет главным претендентом на то место, которое в прошлом году застолбила за собой «Форс Индия». Главная задача «Хаас» в Бахрейне — четко отработать на пит-стопах. Руководитель команды Гюнтер Штайнер подчеркнул, что после провала в Мельбурне меры по недопущению подобных ошибок приняты. Но не стал уточнять, какие именно.

Худшими же в Австралии выглядели болиды «Торо Россо». Бывшая команда Даниила Квята с нынешнего сезона использует двигатели «Хонда». Три года с японскими мотористами сотрудничал «Макларен», пока Фернандо Алонсо не выдвинул ультиматум, обвинив «Хонду» во всех неудачах. Пока жизнь подтверждает правоту испанца: на болидах Пьера Гасли и Брэндона Хартли будут установлены новые доработанные турбины и генераторы MGU-H.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bg0-U37lj4q/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bg0-U37lj4q/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Focus on Bahrain?? _______________________________________ @williamsmartiniracing @smp_racing @f1 #BahrainGP #WeAreRacing #williams #FW41 #F1 #TeamSirotkin #SupportSirotkin #smp #smpracing #s35 #martini #sirotkin #f1 #formula1 #formulaone #williams #williamsmartiniracing #russianteam #motorsport #болеемзанаших #россиявперед </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/sergeysirotkin_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergey Sirotkin ??</a> (@sergeysirotkin_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-27T13:05:59+00:00">Mar 27, 2018 at 6:05am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ВЫИГРАТЬ ГОНКУ

Такую задачу могут поставить перед собой лишь «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл». В Мельбурне итальянская команда оказалась впереди во многом благодаря стечению обстоятельств, но везет тому, кто везет. Себастьян Феттель захватил лидерство в чемпионате, и Льюису Хэмилтону, как и год назад, приходится догонять.

В прошлом году на трассе в Сахире британец не сумел догнать Феттеля, а его напарник Вальттери Боттас финишировал третьим.

Пилоты «Феррари» одержали наибольшее количество побед в Бахрейне с момента включения этапа в календарь чемпионата мира в 2004 году, выиграв пять гонок. У «Мерседеса» — три победы, у «Ред Булл» и «Рено» — по две. Феттель и Алонсо побеждали на «Гран-при Бахрейна» трижды, Хэмилтон — дважды. Столько же побед у Фелипе Массы, но бразилец завершил карьеру в «Формуле-1».

Трасса «Сахир» очень требовательна к работе тормозной системы, а уровень потребления топлива в Бахрейне — один из самых высоких в чемпионате. Конфигурация трассы позволяет пилотам совершать достаточно много обгонов в отличие от «Альберт-парка»: и две зоны DRS на длинных прямых, и еще две прямые.