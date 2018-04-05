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17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

На Гран-при Монако Формулы-1 вернутся грид-гёрлз

На один из этапов Формулы-1 вернутся грид-гёрлз, от которых чемпионат мира ранее отказался.

Источник: AP 2018

О возвращении девушек на стартовую решётку рассказал президент Автомобильного клуба Монако Мишель Боэри.

«У нас хорошие отношения с Liberty Media: они понимают, что Монако — это не Спа или Монца. У нас нет проблем с Liberty Media, за исключением вопроса с грид-гёрлз. Они будут здесь, на решётке, но не будут держать таблички с именами пилотов. Они красивые, и камеры вновь будут направлены на них», — приводит слова Боэри Monaco-Matin.

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