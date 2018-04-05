На «Сочи Автодроме» появится трибуна имени Сергея Сироткина

Именем действующего гонщика чемпионата мира будет названа трибуна Т1. Напомним, что трибуна Т2 носит имя первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова, а трибуна Т3 — имя самого успешного на сегодняшний день российского гонщика Формулы-1 Даниила Квята.