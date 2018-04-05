Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
Назван лучший автомобиль в мире
Жена Алека Болдуина хочет стать матерью пятерых детей
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Футбол. Еврокубки
22:05
РБ Лейпциг
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:05
Арсенал
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:05
Атлетико
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:05
Лацио
Зальцбург
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
6.04
Нью-Джерси Дэвилз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
6.04
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.04
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
6.04
Вашингтон Кэпиталз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.04
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
6.04
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.04
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
6.04
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз3
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало Сэйбрз2
Оттава Сенаторз4
Все события
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Брызгалова: Обвинять никого не хочется — вдруг это другой
В чём сила, брат? Кто теперь фаворит финала Запада
Певица Слава надела на съемки откровенное красное платье
Екатерина Варнава снялась обнаженной
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
9Отскок «Барселоны», дебют Златана в США и другие события выходных
8«Спартак» обыграл «Тосно»
14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

На «Сочи Автодроме» появится трибуна имени Сергея Сироткина

Организаторы российского этапа Формулы-1 в Сочи объявили о создании на Гран-при России, который состоится на трассе «Сочи Автодром» с 28 по 30 сентября, трибуны имени российского пилота «Уильямса» Сергея Сироткина, сообщил гендиректор компании «Росгонки» Алексей Титов.

Источник: AP 2018

Именем действующего гонщика чемпионата мира будет названа трибуна Т1. Напомним, что трибуна Т2 носит имя первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова, а трибуна Т3 — имя самого успешного на сегодняшний день российского гонщика Формулы-1 Даниила Квята.

 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале»
Фаворит Симеоне, непобедимый «Зальцбург». Анонс игр ЛЕ без ЦСКА
Брызгалова: Обвинять никого не хочется — вдруг это другой
В чём сила, брат? Кто теперь фаворит финала Запада
Перекресток для Шипулина. Уйти или остаться
Крушельницкий: Главная задача — вернуть медали ОИ
Глава UFC: Бой Нурмагомедова и Холлоуэя будет за настоящий титул
Новости
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников Врач рассказал о том, как из противника прививок превратился в их ярого защитника
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь