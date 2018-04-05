Стартовали продажи билетов на ГП России 2018 года, цена — от 3990 рублей

«Сделано новое ценовое предложение для посетителей Гран-при. Цена стартует от 3990 рублей. Во всех категориях предусмотрена 50-процентная скидка на детские билеты. До 40 процентов скидка для ранних покупателей. Также предусмотрены пакетные предложения для туристических компаний. Так что цены всех приятно удивят», — сообщил вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета Гран-при России Дмитрий Козак.