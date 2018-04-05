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14:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Стартовали продажи билетов на ГП России 2018 года, цена — от 3990 рублей

Организаторы российского этапа Формулы-1 в Сочи объявили о начале продаж билетов на Гран-при России, который состоится на трассе «Сочи Автодром» с 28 по 30 сентября.

Источник: Reuters

Самый доступный билет обойдётся в 3990 рублей.

«Сделано новое ценовое предложение для посетителей Гран-при. Цена стартует от 3990 рублей. Во всех категориях предусмотрена 50-процентная скидка на детские билеты. До 40 процентов скидка для ранних покупателей. Также предусмотрены пакетные предложения для туристических компаний. Так что цены всех приятно удивят», — сообщил вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета Гран-при России Дмитрий Козак.

«С сегодняшнего дня до 5 июля действует период ранних продаж со скидкой от 30 до 39 процентов в зависимости от трибуны. Зона свободного размещения — 3990 рублей, самая дешёвая трибуна Т4 — 5990 рублей. Главная — 11990», — отметил гендиректор компании «Росгонки» Алексей Титов.

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