Стартовали продажи билетов на ГП России 2018 года, цена — от 3990 рублей
Организаторы российского этапа Формулы-1 в Сочи объявили о начале продаж билетов на
Организаторы российского этапа Формулы-1 в Сочи объявили о начале продаж билетов на
Самый доступный билет обойдётся в 3990 рублей.
«Сделано новое ценовое предложение для посетителей
«С сегодняшнего дня до 5 июля действует период ранних продаж со скидкой от 30 до 39 процентов в зависимости от трибуны. Зона свободного размещения — 3990 рублей, самая дешёвая трибуна Т4 — 5990 рублей. Главная — 11990», — отметил гендиректор компании «Росгонки» Алексей Титов.