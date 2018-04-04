Оживёт ли «Уильямс» и другие ответы, которых мы ждём от Гран-при Бахрейна

Источник: Reuters

В Австралии стартовал очередной сезон Формулы-1, однако множество вопросов относительно предстоящего чемпионата остались без ответа. Впереди — Гран-при Бахрейна, и мы надеемся, что гонка в пустыне даст больше пищи для размышлений. Каких ответов мы ждём от второй гонки сезона — в обзоре «Чемпионата».

А на этих машинах можно обгонять?

Если не считать первого круга, на Гран-при Австралии было всего пять обгонов, а на последней трети дистанции позиции не менялись вовсе. Что это было — особенности трассы в Альберт-парке или нынешние машины Формулы-1 в принципе не позволяют обгонять?

Автодром в Бахрейне с точки зрения обгонов гораздо проще трассы в Альберт-парке, а «Сахир» в последние годы не раз становился ареной напряжённых битв. Проблема, однако, в том, что на нынешних машинах преследовать соперника невероятно трудно — нехватка прижимной силы и возмущения воздуха ощущаются даже если другая машина в пяти секундах впереди.

В прошлом году во время гонки на «Сахире» обгонов было в два с лишним раза больше, чем в Австралии. Если в этом году ситуация повторится, а Бахрейн получится боевитым и зрелищным, то с Формулой-1 всё в порядке. Если нет, то зрителям придётся готовиться к целому сезону паровозных гонок.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bg_3V1ohIcy/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bg_3V1ohIcy/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Night racing = ? This year's visit to Sakhir will be the fifth time the #BahrainGP is held at night... And we get to visit next weekend! ? . #F1 #Formula1 #Bahrain #Manama #NightRacing #InstaSport</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/f1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FORMULA 1®</a> (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-31T18:36:35+00:00">Mar 31, 2018 at 11:36am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мерседес» опять впереди планеты всей?

Гонку в Австралии выиграла «Феррари», но даже Себастьян Феттель, нынешний лидер чемпионата, признаёт: «Скудерии» повезло. При этом, несмотря на положение в общем зачёте, складывается полное ощущение, что «Мерседес» обладает солидным преимуществом — в квалификации Хэмилтон опередил ближайшего соперника на шесть с лишним десятых, а к моменту появления VSC британец комфортно «вёз» Райкконену порядка шести секунд.

Год назад на старте сезона «Мерседес» и «Феррари» сражались на равных, а порой «Скудерия» за счёт более гибких настроек шасси опережала «Серебряные стрелы». Если судить по гонке в Австралии, то «Феррари» отстаёт, а главными фаворитами остаются действующие чемпионы, но возможно мы ещё не видели истинного потенциала SF71H, и Гран-при Бахрейна должен дать больше ясности относительно расстановки сил среди лидеров.

Кроме того, «Ред Булл» в Австралии раскрылся не в полной мере: в квалификации гонщики допускали ошибки, Риккардо получил штраф в три позиции, а Ферстаппен проиграл на старте и сразу выпал из борьбы за подиум. На тестах в Барселоне и в пятничных тренировках в Мельбурне «Ред Булл» демонстрировал очень многообещающий темп на длинных отрезках — быть может этого хватит, чтобы в Бахрейне потрепать нервы лидерам.

«Хаас» теперь круче «Макларена» с «Рено»?

В Австралии «Хаасы» стартовали с третьей линии старта, а по ходу первых кругов гонки Магнуссен с Грожаном пробились в первую пятёрку. До финиша они, увы, не добрались — на пит-стопах возникли проблемы с гайками, но теперь весь паддок задаётся вопросом: что это было?

В Австралии «Хаас» оказался быстрее «Макларена» и «Рено», которым специалисты пророчили борьбу за четвёртое место. Американские машины опережали даже «Ред Булл», одного из трёх непререкаемых грандов первенства. Что же будет во второй гонке: «Хаас» снова окажется самым быстрым из середняков? Или всё-таки это был разовый выстрел?

Например, Фернандо Алонсо утверждает, что их следующая цель — «Ред Булл». Испанец остался доволен пятым местом в Мельбурне и отмечает, что до первой тройке его команде остался один шаг. «Рено» ведёт себя скромнее, Хюлькенберг даже заявил, что французы сейчас отстают от лидеров ещё больше, чем раньше. Интересно, что скажут Алонсо с Нико, если в Бахрейне «Хаас» снова окажется быстрее?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgqfibCli5Q/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgqfibCli5Q/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Пятничная практика?? Friday practice. Done✅ _______________________________________ @williamsmartiniracing @smp_racing @f1 #AusGP #WeAreRacing #williams #FW41 #F1 #TeamSirotkin #SupportSirotkin #smp #smpracing #s35 #martini #sirotkin #f1 #formula1 #formulaone #williams #williamsmartiniracing #russianteam #motorsport #болеемзанаших #россиявперед ⚪??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/sergeysirotkin_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergey Sirotkin ??</a> (@sergeysirotkin_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-23T11:24:32+00:00">Mar 23, 2018 at 4:24am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уильямс»: разовая осечка или признак кризиса?

Для «Уильямса» первый этап сезона стал своего рода холодным душем: для Гроува это был первый Гран-при Австралии без очков в «турбогибрдную» эру. Лэнс Стролл после финиша на 14-м месте заявил, что у команды «несколько проблем», которые необходимо решить как можно быстрее. Сергей Сироткин, в свою очередь, отметил, что FW41 — неплохая, но требуется время, чтобы её понять.

В Бахрейне «Уильямс» в последние годы выступает успешно: три подряд двойных финиша в топ-10 с 2014 по 2016 годы и шестое место Фелипе Массы в прошлом сезоне. Сможет ли команда выйти на этот уровень ко второй гонке сезона, зависит от того как пройдут тренировки и удастся ли инженерам сложить полную картину поведения автомобиля. В этот уик-энд сделать это будет непросто: гонка пройдёт вечером, а две из трёх сессий свободных заездов — днём.

Как там «Хонда»?

Неприятным сюрпризом первая гонка сезона стала и для «Торо Россо». Неплохая форма на предсезонных тестах обнадёжила Фаэнцу, но по приезду в Австралию выяснилось, что Пьер Гасли и Брендон Хартли находятся ближе к концу пелотона, а в гонке на одной из машин отказал двигатель. И, пожалуй, именно отказ мотора стал главной неприятностью команды — пять команд не набрали очки, но силовая установка сломалась только у одной.