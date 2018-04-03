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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Хорнер выступает за упрощение Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул, что самой большой проблемой современной Формулы-1 является сложность технического регламента.

Источник: РИА "Новости"

«Самой разрушительной для Формулы-1 вещью за последние пять лет стало введение нынешних правил в отношении двигателей. Если посмотреть на Формулу-1 в целом, то становится понятно, что правила сложны как для шасси, так и для моторов. Это приводит к затратам, добавляет сложностей и увеличивает разницу между командами, поэтому я бы хотел всё упростить.

Упрощение силовой установки, шасси вернёт к истокам, когда пилоты были главной переменной, а не способности производителя, как сейчас. Наша цель — чтобы лучшие гонщики сражались друг с другом. В любом случае, будет разница в эффективности команд, даже при одинаковом бюджете кто-то справится лучше, кто-то — хуже. Это и есть конкуренция, и это то, что мы видим в других формульных сериях», — приводит слова Хорнера F1i.

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