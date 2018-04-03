Хорнер выступает за упрощение Формулы-1

«Самой разрушительной для Формулы-1 вещью за последние пять лет стало введение нынешних правил в отношении двигателей. Если посмотреть на Формулу-1 в целом, то становится понятно, что правила сложны как для шасси, так и для моторов. Это приводит к затратам, добавляет сложностей и увеличивает разницу между командами, поэтому я бы хотел всё упростить.



Упрощение силовой установки, шасси вернёт к истокам, когда пилоты были главной переменной, а не способности производителя, как сейчас. Наша цель — чтобы лучшие гонщики сражались друг с другом. В любом случае, будет разница в эффективности команд, даже при одинаковом бюджете кто-то справится лучше, кто-то — хуже. Это и есть конкуренция, и это то, что мы видим в других формульных сериях», — приводит слова Хорнера F1i.