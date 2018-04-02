Формула-1 может ввести дополнительную квалификацию
Руководство Формулы-1 рассматривает возможность введения дополнительной квалификации, которая будет проходить по субботам.
Руководство Формулы-1 рассматривает возможность введения дополнительной квалификации, которая будет проходить по субботам.
Нововведение должно повысить интерес молодой аудитории к гонкам, сообщает Auto Motor und Sport.
В Формуле-1 обеспокоены тем, что сейчас целевой аудиторией гонок является старшее поколение. Молодёжь не так интересуется гонками
Предполагаемый регламент подразумевает под собой две квалификации — первая будет проходить утром в субботу в классическом режиме, а сразу после пройдёт спринтерская гонка, по результатам которой пилоты и будут выстраиваться на стартовой решётке в воскресной гонке. Пока неизвестно, повлечёт ли это в случае положительного решения по изменению спортивного регламента сокращение дистанции основной гонки на те же 100 километров.
По планам Liberty Media, в спринтерской гонке не будет ограничений по топливу и шинам, что должно привести к тому, что пилоты не будут сдержаны в скорости, поскольку не будут вынуждены экономить шины и топливо.