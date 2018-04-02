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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Формула-1 может ввести дополнительную квалификацию

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность введения дополнительной квалификации, которая будет проходить по субботам.

Источник: AP 2018

Нововведение должно повысить интерес молодой аудитории к гонкам, сообщает Auto Motor und Sport.

В Формуле-1 обеспокоены тем, что сейчас целевой аудиторией гонок является старшее поколение. Молодёжь не так интересуется гонками из-за слишком длительной продолжительности. Кроме того, организаторы сталкиваются с большой конкуренцией: по выходным проводятся футбольные матчи в ведущих европейских лигах.

Предполагаемый регламент подразумевает под собой две квалификации — первая будет проходить утром в субботу в классическом режиме, а сразу после пройдёт спринтерская гонка, по результатам которой пилоты и будут выстраиваться на стартовой решётке в воскресной гонке. Пока неизвестно, повлечёт ли это в случае положительного решения по изменению спортивного регламента сокращение дистанции основной гонки на те же 100 километров.

По планам Liberty Media, в спринтерской гонке не будет ограничений по топливу и шинам, что должно привести к тому, что пилоты не будут сдержаны в скорости, поскольку не будут вынуждены экономить шины и топливо.

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