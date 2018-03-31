Пилот «Формулы-1» Сироткин заявил, что провел не самую лучшую работу на Гран-при Австралии

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Дебютировавший в «Формуле-1» Сироткин сошел с дистанции на шестом круге гонки.

«Нехватка темпа расстраивает в гонке, я не сделал всю работу, — сказал Сироткин. — Меня больше беспокоил не результат, а то, что я не получил опыта, на который рассчитывал. По сути, кроме старта нам опираться было не на что. В плане результата мы имеем то, что имеем, я не думал о результате, а больше о работе».

«Касаясь своего потенциала, который мог бы быть раскрыт в Мельбурне, я провел со своей стороны не самую лучшую работу. Это отразилось на реальной расстановке сил, конкретно в тех обстоятельствах, в которых я был. Если мы проанализируем, все просчитаем по цифрам, в том числе условия на топливо, мы получим более перспективную картину. Рассчитываю, что в Бахрейне все пройдет гладко и стабильно», — отметил спортсмен.

Следующий этап Гран-при «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля. «В Бахрейне будет важно закрепиться в конце средней группы, стабильно заезжать во второй сегмент, бороться за очки, надеюсь, что начиная с Бахрейна, все пойдет так, как и должно, — добавил Сироткин. — Перед любой трассой мы не знаем, где будет лучше, где хуже, будем стараться извлечь больше из машины. Трасса в Бахрейне трудная, в плане перегрева резины, здесь думаешь только о том, чтобы ее не перегреть».