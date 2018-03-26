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«Сироткину нужно срочно прибавить». СМИ — о дебюте россиянина и победе Себа

В Италии празднуют новую победу Феттеля, но признают — «Мерседес» сильнее, чем год назад. А в Польше ждут новых неудач Сироткина.

Источник: Reuters

Гран-при Австралии уже второй год приносит победу «Феррари» — и в Италии эмоции по этому поводу не ослабевать. Но даже преданные тифози заметили, что в этом году машина «Скудерии» с самого старта сезона уступает «Мерседесу», а победа стала во многом стечением обстоятельств.

Первая гонка сезона-2018 и дебют Сергея Сироткина — глазами западной прессы.

«За счёт обстоятельств, а не скорости»

В Италии ликуют: «Невероятная и проницательная победа. Когда я осознал всю блистательность смены шин в режиме виртуального сейфти-кара, мне это напомнило гонку в Сильверстоуне, когда Шумахер после финиша думал, что оштрафован, — пишет в своём блоге итальянский инсайдер Лео Туррини. — Это была “Феррари” в своём лучшем виде. И может быть, это остановит тех, кто думает и говорит, что в Маранелло царит бардак. Арривабене — не Эйнштейн, но если ты выиграл, это значит, что ты знаешь, что делаешь».

Впрочем, быстро отметив победу, итальянские СМИ сходятся во мнении: «Феррари» отстаёт. «Оторваться от Райкконена Хэмилтону не удалось — и это хороший знак. Боттас вообще не смог побороться за победу — и это тоже о чём-то говорит, — продолжает Туррини. — Но он не всегда будет уезжать в стену, далеко не в каждой гонке удастся хорошо стартовать и далеко не всегда будет появляться VSC. Если квалификация в Мельбурне — реальный уровень “Феррари”, то мы очень часто будем видеть на первом ряду пару “Мерседесов”».

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«“Феррари” воспользовалась возможностью и отобрала победу, но это произошло больше за счёт обстоятельств, а не скорости. Не говоря уже о квалификации, которая сама по себе говорит о многом, — отмечает журналист Gazzetta dello Sport Массимо Брицци. — В начале прошлого года, пока “Мерседес” решал проблемы своей “дивы”, “Феррари” оказалась лучше подготовлена к новым правилам. Но в этот раз SF71H отстающая. У болида большой потенциал, хотя инженерам и потребуется больше времени, чтобы его реализовать, как это произошло с прошлом году с “Мерседесом”. Именно поэтому и Феттель осторожен: эти 25 очков важны для психологического настроя команды и энтузиазма сотрудников, у которых очень много работы».

«Это произошло больше за счёт обстоятельств, а не скорости. Не говоря уже о квалификации, которая сама по себе говорит о многом»
Gazzetta dello Sport

«Математика не всегда будет побеждать скорость, и Гран-при Австралии принёс чёткое ощущение, что на старте сезона на стороне “Мерседеса” будет весомое преимущество в темпе», — соглашается с коллегами Пит Гилл, обозреватель Sky Sports. Журналист также отмечает многообещающий темп «Ред Булл» и прогресс австрийской команды. «Остаётся лишь догадываться, как развивался бы Гран-при Австралии, если бы судьи не “наградили” Риккардо штрафом, — пишет он. — Наверняка всё сложилось бы напряжённее, и кто знает, может, “Ред Булл” смог бы вмешаться в борьбу за победу? Зато можно с уверенностью сказать, что в сравнении с прошлым годом, когда “Ред Булл” по секунде с круга проигрывал “Мерседесу” и “Феррари”, австрийцы уже в хорошей форме».

Алонсо и оптимизм

Двойной и почти синхронный сход «Хаасов» из-за одной и той же проблемы — стал главной драмой уик-энда. Команда объяснила конфуз проблемой с гайками. И стоило страстям немного улечься, в эфир попали кадры, на которых Ромен Грожан поддерживает одного из механиков — на это СМИ тоже обратили внимание.

«В паддоке Формулы-1 считается, что Ромен Грожан слишком часто жалуется, но этот жест товарищества может вызывать только уважение, — передаёт Sky Sports. — Когда ошибка на пит-стопе испортила всю его гонку, француз имел полное право быть в ярости, но он утешал и поддерживал механика. Позже он выложил в инастаграме фото с подписью: “Побеждаем и проигрываем вместе”».

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После Гран-при Австралии многие СМИ начали обсуждать судьбу четвёртого места Кубка конструкторов, среди претендентов на которое теперь закрепился и «Хаас». Большинство аналитиков приходят к выводу, что пока рано судить, но в Sky Sports фаворитом называют «Макларен» — именно он пока и находится на четвёртой строчке.

«MCL33, как и “Феррари”, в гонках смотрится конкурентоспособнее, чем в квалификации. Но “Макларен” в этот уик-энд выступал в щадящих режимах, машина пока далека от своего максимального потенциала. Но слова Алонсо о борьбе с “Ред Булл” говорят об оптимизме, царящем в команде», — передаёт Пит Гилл.

«Остаётся лишь догадываться, как сложился бы Гран-при Австралии, если бы судьи не “наградили” Риккардо штрафом»
Sky Sports

«Кадровые решения “Уильямса” оставляют желать лучшего»

На Гран-при Австралии также состоялся дебют Сергея Сироткина. В квалификации россиянин, увы, вылетел уже в первом сегменте, а гонка для Сергея закончилась уже на первых кругах — пластиковый пакет попал в воздуховод тормозов и загорелся. Пресса с пониманием отнеслась к непростому дебюту, но отставание Сергея в квалификации настораживает многих.

«Учитывая отставание от Стролла в квалификации, у Сироткина впереди много работы и не так много времени, прежде чем в голове зазвучат слова “Роберт Кубица”», — разжигает портал Crash. «Полсекунды до Лэнса Стролла, которого Фелипе Масса в прошлом году раздавил в квалификациях, — Сироткину нужно срочно прибавить, чтобы снять вопросы о своём месте в команде», — вторит коллегам Sky Sports.

Зато в Польше неприятности российского пилота восприняли с энтузиазмом. «Трудно не обратить внимание на результаты квалификации “Уильямса”. Лэнс Стролл, которого в прошлом году не критиковал только ленивый, вышел во второй сегмент — в отличие от Сергея Сироткина. Кадровые решения “Уильямса” оставляют желать лучшего», — пишет эксперт издания Sportowe Fakty Ярослав Верчук, выступавший на заре 2000-х в молодёжных сериях.

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«Сейчас от “Уильямса” трудно ожидать борьбы за высокие позиции, и если таковой не будет, возможно, Кубица получит шанс выступить в гонке. Подобные размышления — это уровень болельщиков, но ведь совсем недавно никто вообще не ожидал увидеть Роберта в Формуле-1. Он доказал, что в его случае ожидать можно чего угодно», — отмечает Пётр Квятковский на страницах издания Interia.

Впрочем, основные проблемы «Уильямса» пока связаны с машиной — и вообще неясно, сможет ли она ехать ли быстро. «Оптимизмом из стана “Уильямса” не пахнет. На тестах в Барселоне команда амбициозно целилась на борьбу в первой пятёрке Кубка конструкторов. Гран-при Австралии показал, что даже за очки бороться будет сложно — по крайней мере на первых этапах, — подытожил уик-энд корреспондент Sport Михал Овчарек. — Стролл заявил, что “Уильямсу” необходимо решить несколько проблем, но на это уже нет времени. Сезон вот-вот наберёт обороты: менее чем через две недели пройдёт гонка в Бахрейне, а в течение четырёх следующих недель состоится три выездных этапа — Бахрейн, Китай и Азербайджан».

Пакет от сэндвича сорвал дебют российского пилота в «Формуле-1»
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