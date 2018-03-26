«Сироткину нужно срочно прибавить». СМИ — о дебюте россиянина и победе Себа
В Италии празднуют новую победу Феттеля, но признают — «Мерседес» сильнее, чем год назад. А в Польше ждут новых неудач Сироткина.
В Италии празднуют новую победу Феттеля, но признают — «Мерседес» сильнее, чем год назад. А в Польше ждут новых неудач Сироткина.
Первая гонка сезона-2018 и дебют Сергея Сироткина — глазами западной прессы.
«За счёт обстоятельств, а не скорости»
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Впрочем, быстро отметив победу, итальянские СМИ сходятся во мнении: «Феррари» отстаёт. «Оторваться от Райкконена Хэмилтону не удалось — и это хороший знак. Боттас вообще не смог побороться за победу — и это тоже о
«“Феррари” воспользовалась возможностью и отобрала победу, но это произошло больше за счёт обстоятельств, а не скорости. Не говоря уже о квалификации, которая сама по себе говорит о многом, — отмечает журналист Gazzetta dello Sport Массимо Брицци. — В начале прошлого года, пока “Мерседес” решал проблемы своей “дивы”, “Феррари” оказалась лучше подготовлена к новым правилам. Но в этот раз SF71H отстающая. У болида большой потенциал, хотя инженерам и потребуется больше времени, чтобы его реализовать, как это произошло с прошлом году с “Мерседесом”. Именно поэтому и Феттель осторожен: эти 25 очков важны для психологического настроя команды и энтузиазма сотрудников, у которых очень много работы».
«Это произошло больше за счёт обстоятельств, а не скорости. Не говоря уже о квалификации, которая сама по себе говорит о многом»
«Математика не всегда будет побеждать скорость, и
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Двойной и почти синхронный сход «Хаасов»
«В паддоке Формулы-1 считается, что Ромен Грожан слишком часто жалуется, но этот жест товарищества может вызывать только уважение, — передаёт Sky Sports. — Когда ошибка на
После
«MCL33, как и “Феррари”, в гонках смотрится конкурентоспособнее, чем в квалификации. Но “Макларен” в этот
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«Кадровые решения “Уильямса” оставляют желать лучшего»
На
«Учитывая отставание от Стролла в квалификации, у Сироткина впереди много работы и не так много времени, прежде чем в голове зазвучат слова “Роберт Кубица”», — разжигает портал Crash. «Полсекунды до Лэнса Стролла, которого Фелипе Масса в прошлом году раздавил в квалификациях, — Сироткину нужно срочно прибавить, чтобы снять вопросы о своём месте в команде», — вторит коллегам Sky Sports.
Зато в Польше неприятности российского пилота восприняли с энтузиазмом. «Трудно не обратить внимание на результаты квалификации “Уильямса”. Лэнс Стролл, которого в прошлом году не критиковал только ленивый, вышел во второй сегмент — в отличие от Сергея Сироткина. Кадровые решения “Уильямса” оставляют желать лучшего», — пишет эксперт издания Sportowe Fakty Ярослав Верчук, выступавший на заре 2000-х в молодёжных сериях.
«Сейчас от “Уильямса” трудно ожидать борьбы за высокие позиции, и если таковой не будет, возможно, Кубица получит шанс выступить в гонке. Подобные размышления — это уровень болельщиков, но ведь совсем недавно никто вообще не ожидал увидеть Роберта в Формуле-1. Он доказал, что в его случае ожидать можно чего угодно», — отмечает Пётр Квятковский на страницах издания Interia.
Впрочем, основные проблемы «Уильямса» пока связаны с машиной — и вообще неясно, сможет ли она ехать ли быстро. «Оптимизмом из стана “Уильямса” не пахнет. На тестах в Барселоне команда амбициозно целилась на борьбу в первой пятёрке Кубка конструкторов.