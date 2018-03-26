«Сироткину нужно срочно прибавить». СМИ — о дебюте россиянина и победе Себа

Источник: Reuters

Гран-при Австралии уже второй год приносит победу «Феррари» — и в Италии эмоции по этому поводу не ослабевать. Но даже преданные тифози заметили, что в этом году машина «Скудерии» с самого старта сезона уступает «Мерседесу», а победа стала во многом стечением обстоятельств.



Первая гонка сезона-2018 и дебют Сергея Сироткина — глазами западной прессы.

«За счёт обстоятельств, а не скорости»

В Италии ликуют: «Невероятная и проницательная победа. Когда я осознал всю блистательность смены шин в режиме виртуального сейфти-кара, мне это напомнило гонку в Сильверстоуне, когда Шумахер после финиша думал, что оштрафован, — пишет в своём блоге итальянский инсайдер Лео Туррини. — Это была “Феррари” в своём лучшем виде. И может быть, это остановит тех, кто думает и говорит, что в Маранелло царит бардак. Арривабене — не Эйнштейн, но если ты выиграл, это значит, что ты знаешь, что делаешь».

Впрочем, быстро отметив победу, итальянские СМИ сходятся во мнении: «Феррари» отстаёт. «Оторваться от Райкконена Хэмилтону не удалось — и это хороший знак. Боттас вообще не смог побороться за победу — и это тоже о чём-то говорит, — продолжает Туррини. — Но он не всегда будет уезжать в стену, далеко не в каждой гонке удастся хорошо стартовать и далеко не всегда будет появляться VSC. Если квалификация в Мельбурне — реальный уровень “Феррари”, то мы очень часто будем видеть на первом ряду пару “Мерседесов”».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgvkCj1Aouv/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgvkCj1Aouv/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Test of strength. #ScuderiaFerrari #AusGP #Seb5 #SF71H #F1 #Ferrari #PrancingHorse</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/scuderiaferrari/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Scuderia Ferrari</a> (@scuderiaferrari) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-25T10:40:05+00:00">25 Мар 2018 в 3:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«“Феррари” воспользовалась возможностью и отобрала победу, но это произошло больше за счёт обстоятельств, а не скорости. Не говоря уже о квалификации, которая сама по себе говорит о многом, — отмечает журналист Gazzetta dello Sport Массимо Брицци. — В начале прошлого года, пока “Мерседес” решал проблемы своей “дивы”, “Феррари” оказалась лучше подготовлена к новым правилам. Но в этот раз SF71H отстающая. У болида большой потенциал, хотя инженерам и потребуется больше времени, чтобы его реализовать, как это произошло с прошлом году с “Мерседесом”. Именно поэтому и Феттель осторожен: эти 25 очков важны для психологического настроя команды и энтузиазма сотрудников, у которых очень много работы».

«Это произошло больше за счёт обстоятельств, а не скорости. Не говоря уже о квалификации, которая сама по себе говорит о многом» Gazzetta dello Sport

«Математика не всегда будет побеждать скорость, и Гран-при Австралии принёс чёткое ощущение, что на старте сезона на стороне “Мерседеса” будет весомое преимущество в темпе», — соглашается с коллегами Пит Гилл, обозреватель Sky Sports. Журналист также отмечает многообещающий темп «Ред Булл» и прогресс австрийской команды. «Остаётся лишь догадываться, как развивался бы Гран-при Австралии, если бы судьи не “наградили” Риккардо штрафом, — пишет он. — Наверняка всё сложилось бы напряжённее, и кто знает, может, “Ред Булл” смог бы вмешаться в борьбу за победу? Зато можно с уверенностью сказать, что в сравнении с прошлым годом, когда “Ред Булл” по секунде с круга проигрывал “Мерседесу” и “Феррари”, австрийцы уже в хорошей форме».

Алонсо и оптимизм

Двойной и почти синхронный сход «Хаасов» из-за одной и той же проблемы — стал главной драмой уик-энда. Команда объяснила конфуз проблемой с гайками. И стоило страстям немного улечься, в эфир попали кадры, на которых Ромен Грожан поддерживает одного из механиков — на это СМИ тоже обратили внимание.



«В паддоке Формулы-1 считается, что Ромен Грожан слишком часто жалуется, но этот жест товарищества может вызывать только уважение, — передаёт Sky Sports. — Когда ошибка на пит-стопе испортила всю его гонку, француз имел полное право быть в ярости, но он утешал и поддерживал механика. Позже он выложил в инастаграме фото с подписью: “Побеждаем и проигрываем вместе”».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgvj0EnHBJ3/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bgvj0EnHBJ3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">We win and lose together ? #Repost @f1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/grosjeanromain/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Romain Grosjean</a> (@grosjeanromain) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-25T10:38:06+00:00">25 Мар 2018 в 3:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После Гран-при Австралии многие СМИ начали обсуждать судьбу четвёртого места Кубка конструкторов, среди претендентов на которое теперь закрепился и «Хаас». Большинство аналитиков приходят к выводу, что пока рано судить, но в Sky Sports фаворитом называют «Макларен» — именно он пока и находится на четвёртой строчке.



«MCL33, как и “Феррари”, в гонках смотрится конкурентоспособнее, чем в квалификации. Но “Макларен” в этот уик-энд выступал в щадящих режимах, машина пока далека от своего максимального потенциала. Но слова Алонсо о борьбе с “Ред Булл” говорят об оптимизме, царящем в команде», — передаёт Пит Гилл.

«Остаётся лишь догадываться, как сложился бы Гран-при Австралии, если бы судьи не “наградили” Риккардо штрафом» Sky Sports

«Кадровые решения “Уильямса” оставляют желать лучшего»

На Гран-при Австралии также состоялся дебют Сергея Сироткина. В квалификации россиянин, увы, вылетел уже в первом сегменте, а гонка для Сергея закончилась уже на первых кругах — пластиковый пакет попал в воздуховод тормозов и загорелся. Пресса с пониманием отнеслась к непростому дебюту, но отставание Сергея в квалификации настораживает многих.

«Учитывая отставание от Стролла в квалификации, у Сироткина впереди много работы и не так много времени, прежде чем в голове зазвучат слова “Роберт Кубица”», — разжигает портал Crash. «Полсекунды до Лэнса Стролла, которого Фелипе Масса в прошлом году раздавил в квалификациях, — Сироткину нужно срочно прибавить, чтобы снять вопросы о своём месте в команде», — вторит коллегам Sky Sports.



Зато в Польше неприятности российского пилота восприняли с энтузиазмом. «Трудно не обратить внимание на результаты квалификации “Уильямса”. Лэнс Стролл, которого в прошлом году не критиковал только ленивый, вышел во второй сегмент — в отличие от Сергея Сироткина. Кадровые решения “Уильямса” оставляют желать лучшего», — пишет эксперт издания Sportowe Fakty Ярослав Верчук, выступавший на заре 2000-х в молодёжных сериях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgvFBa3BCcG/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgvFBa3BCcG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Attack formation ??? . #AusGP #ToroRosso #Formula1 #F1 #Melbourne #F1isBack @tororosso @ausgp</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/f1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FORMULA 1®</a> (@f1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-25T06:09:03+00:00">24 Мар 2018 в 11:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.