Российский пилот «Формулы-1» Сироткин разочарован итогами гонки на Гран-при Австралии

В воскресенье прошла первая гонка нового сезона в «Формуле-1». Сироткин сошел с дистанции на шестом круге из-за проблем с тормозной системой. Гран-при Австралии стал дебютным для 22-летнего пилота в «Формуле-1».

«Все пошло не так, как ожидалось, я говорю даже не о результате, которого мы хотели достичь, но не смогли. Я говорю об опыте, которого мы не получили. Мне немного стыдно, я очень разочарован тем, как все сложилось. Для меня этот уикенд получился не самым простым, было важно провести хорошую гонку», — сказал Сироткин.

«Готовлюсь к Гран-при Бахрейна, с нетерпением жду гонки, знаю, что у меня есть хорошие шансы. Мы вернемся на трассу и будем усиленно работать эти две недели. Я уверен, мы дойдем до туда, где заслуживаем быть», — добавил гонщик.

В январе 2018 года Сироткин заключил однолетний контракт с командой «Уильямс». Он стал третьим российским гонщиком в истории «Формулы-1» после Виталия Петрова и Даниила Квята.