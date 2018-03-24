Льюис Хэмилтон — Феттелю: Я ждал момента, чтобы стереть эту улыбку с твоего лица

Источник: Reuters

Британец выиграл квалификацию на последнем круге, а немец стал третьим. После этого Хэмилтона спросили, использовал ли он специальный режим двигателя, о существовании которого у «Мерседеса» ходят слухи.

— На последнем круге у меня был тот же режим, что и на предыдущих, — цитирует F1i Хэмилтона. — В конце все удачно сложилось. Я смог заставить работать шины и избежал ошибок.

— А что ты делал до этого? — спросил Феттель.