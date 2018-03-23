Хэмилтон: Из-за гало окрашивать шлем стало почти бессмысленно

«У меня нет никаких предложений о том, как улучшить идентификацию пилота. Но я хочу заметить, что раскрашивать шлем теперь стало почти бессмысленно. Я вероятно, откажусь от этой практики. Во всяком случае, из-за этого я выиграю в весе. Так что да, у меня нет никаких идей на этот счёт, но думаю, что что-то придумают», — приводит слова британца Motorsport.
В то же время пилот «Феррари» Себастьян Феттель предложил разрешить пилотам выбирать окрас «гало».
«Мы не можем обсуждать расположение “гало” или переставить её назад, но, возможно, нам разрешат работать над дизайном системы. Может, нам позволят добавлять какой-то элемент, который будет отличать пилота от других», — завершил немец.