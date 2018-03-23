Хэмилтон: Из-за гало окрашивать шлем стало почти бессмысленно

«У меня нет никаких предложений о том, как улучшить идентификацию пилота. Но я хочу заметить, что раскрашивать шлем теперь стало почти бессмысленно. Я вероятно, откажусь от этой практики. Во всяком случае, из-за этого я выиграю в весе. Так что да, у меня нет никаких идей на этот счёт, но думаю, что что-то придумают», — приводит слова британца Motorsport.