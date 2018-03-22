Старт сезона «Формулы-1»: погоня за чемпионами из «Мерседеса» и дебют Сироткина

Источник: РИА "Новости"

Гран-при Австралии пройдет на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне с 23 по 25 марта.

Сироткин вместо Квята

После четырех сезонов, проведенных в командах «Ред Булл» и «Торо Россо», место боевого пилота в «Формуле-1» потерял Даниил Квят, который стал гонщиком программы развития в «Феррари». Но без своего пилота в «Королевских гонках» российские болельщики не остались — контракт с «Уильямсом» подписал 22-летний Сироткин. Опыт в «Формуле-1» у него уже есть: пилот ранее сотрудничал с «Заубером», а затем с «Рено» и несколько раз участвовал в свободных заездах.

«Я не хочу просто быть в “Формуле-1” для галочки, я хочу показывать достойные результаты. Хочу быть лучшим гонщиком “Формулы-1” из России, и для этого я должен сделать достаточно много. Также я понимаю, что не надо пытаться прыгнуть выше головы, чтобы сразу же показать себя. Так можно сделать то, чего делать не стоит. Прежде всего, надо быть объективным к самому себе», — цитирует Сироткина autosport.com.

По словам российского пилота, в Австралии он постарается заработать очки. «Сильная и спокойная гонка в очках, вот к чему стоит стремиться в Мельбурне, и я искренне верю, что там мы и будем. Наверное, страшно иметь в напарниках Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо или Себастьяна Феттеля, но я бы хотел когда-нибудь оказаться в одной команде именно с таким пилотом. Ничто так не мотивирует, как ощущение, что скоро для тебя может все закончиться», — отметил Сироткин.

Из новичков, помимо Сироткина, на старт Гран-при Австралии выйдет подписавший контракт с «Заубером» Шарль Леклер.

«Мерседес» и его преследователи

Другая интрига стартующего чемпионата: сможет ли кто-то составить конкуренцию «Мерседесу», который побеждал как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов на протяжении четырех последних лет, а также действующему чемпиону Льюису Хэмилтону? По итогам предсезонных тестов делать выводы о чистой скорости сложно, поскольку команды работают по разным программам — с разными типами шин и количеством топлива в баках, но определенную пищу для размышлений они предоставили. Так, по ходу второй серии тестов на автодроме в Барселоне ( 6—9 марта ) ни в один из четырех дней пилоты «Мерседеса» не смогли возглавить протокол. Лучшее время тогда показали гонщики «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель (дважды), а также Дэниел Риккьярдо из «Ред Булл».

В двух случаях представители чемпионской команды были в тройке и уступали лидерам совсем немного, а в другие два дня не попадали даже в топ-5 и проигрывали лучшему результаты более полутора секунд. При этом «Мерседес» вошел в число лучших по пройденной дистанции, что говорит о надежности болида. «Феррари» и «Ред Булл» в свою очередь показали, что могут быть быстры на мягких типах шин.

Перед стартом сезона соперники осторожны в высказываниях и прогнозах. «Пока я не могу ответить на вопрос, смогу ли я опередить Льюиса, — сказал Феттель, которого цитирует сайт “Формулы-1”. — Мы постараемся. Сезон предстоит долгий. Если бы речь шла об одной гонке, то это одна история, но впереди много стартов».

«Мы провели хорошую зиму, — заявил Риккьярдо. — И все в наших руках. Думаю, что три команды будут в топе: мы, «Феррари» и «Мерседес».