Борьба и подиум Сироткина: что сделает сезон «Формулы-1» интересным

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2018 | Источник: Спорт-Экспресс

Уже в ближайшее воскресенье в Мельбурне пройдет первая гонка нового сезона «Формулы-1». Сезона, от которого болельщики по традиции ждут больше, чем от предыдущего. И ждут, в первую очередь, интересной борьбы. Все остальное, включая какие-то изменения в правилах, регламенте и прочего — вторично. Итак, что может сделать сезон-2018 интересным?

ПОДИУМ СИРОТКИНА. ЭТО ВОЗМОЖНО

Российские поклонники «Ф-1» наверняка будут поддерживать Сергея Сироткина. Российский пилот в межсезонье подписал контракт с «Уильямс» и уже заявил о том, что хотел бы стать самым успешным представителем России в королевских гонках. Пока таковым является Даниил Квят, с нынешнего сезона ставший гонщиком развития «Феррари».

Источник: Reuters

Что нужно сделать Сироткину, чтобы опередить Квята? Трижды добраться до подиума. Возможно ли это уже дебютный сезон? Многое зависит от того, насколько быстр и надежен будет его «Уильямс». Если Сергей стабильно будет добираться до очковой зоны, тогда можно думать и о большем. В своей дебютной гонке в «Формуле-1» очки в нынешнем веке набирали 15 пилотов, в том числе и Квят.

Конечно, подиум Сироткина в дебютном сезоне возможен, но для этого должны сложиться в его пользу все факторы — и работа собственного болида, и какие-то ошибки со стороны соперников из команд-лидеров. Гонок в сезоне более двух десятков, и хотя бы в одной российские болельщики будут ждать того, что Сергей окажется в тройке сильнейших. Во всяком случае очень на это надеяться.

«МЕРСЕДЕС» БОЛЬШЕ НЕ ГЕГЕМОН

Еще одно обстоятельство, которое наверняка сделает сезон «Формулы-1» интересным — прерывание гегемонии «Мерседеса». Даже лидер команды Льюис Хэмилтон, главный претендент на чемпионский титул, заявил, что ему бы хотелось более упорной борьбы и непредсказуемости. А как хотелось бы этого всем остальным!

Льюис ХЭМИЛТОН | Источник: AFP 2018

В гибридной эре в «Формуле-1» прошло 79 гонок, 63 из которых выиграл «Мерседес». А еще пилоты команды завоевали 71 поул-позишн (!) и 42 раза показывали быстрейшее время на круге в гонке. Это просто надоедает. Как стали надоедать бесконечные победы Михаэля Шумахера или «Ред Булл».

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Борьба даже двух команд за чемпионство уже вносит интригу, а если таких команд будет три и больше — это будет гарантией борьбы до последней гонки. Если опираться на предсезонные тесты и слова представителей команд, то примерно на одном уровне с «Мерседесом» также «Феррари» и «Ред Булл». То есть привычная уже тройка лидеров.

Стоит ли ждать того, что на подиум регулярно будут приезжать не только гонщики эти трех команд, но и других? Наверняка этого хотят все болельщики, но это желание почти неисполнимо. Расклад сил в борьбе за лидерство ясен, как это ни печально. «Мерседес», может, и не будет гегемоном, но по-прежнему останется главным претендентом на чемпионство.

ПОДВИГИ «РЕНО» И «ХОНДЫ»

Скорее, уплотнения борьбы стоит ждать в середине пелотона. Примерно понятно, чего ждать от клиентов «Мерседеса» и «Феррари», но не совсем понятно, на что готовы клиенты «Рено» и «Хонды». Опять же, по предсезонным тестам невозможно было сказать, что у какой-то команды проявились явные проблемы с надежностью.

«Макларен», устав от сотрудничества с «Хондой», переключился на «Рено» | Источник: AFP 2018

Но все покажет только сезон. «Макларен», устав от сотрудничества с «Хондой», переключился на «Рено». Японские мотористы, ущемленные бесконечной критикой в свой адрес, наверняка попробуют с «Торо Россо» доказать, что проблемы одной из старейших команд «Ф-1» были не только в силовой установке. Для «Рено» же сезон может стать определяющим в плане перспектив борьбы за высокие места — и с заводской командой, и с «Ред Булл». В предыдущих сезонах — с момента перехода на гибридные турбо-двигатели — французские мотористы не убедили в том, что готовы проектировать чемпионские двигатели.

Но очень бы хотелось, чтобы и «Рено», и «Хонда» разработали силовые установки, которые способны конкурировать с «Мерседесом» и «Феррари».

БОРЬБА ВНУТРИ КОМАНД

Всегда интересно, насколько в каждой из команд готовы пойти на полный карт-бланш для своих пилотов, как было в прошлом году в «Форс Индии». Серхио Перес и Эстебан Окон устраивали на трассах настоящую рубку, которая порой заканчивалась даже вылетом с трассы.

​Серхио ПЕРЕС (слева) и Эстебан ОКОН | Источник: AFP 2018

Представляете, насколько интереснее будет чемпионат, если на такие же смелые поступки окажутся способны все остальные, независимо от командных интересов? На словах все и всегда говорят о том, что разделения пилотов на первых и вторых нет. На деле — только так и происходит.

А если резюмировать, всем болельщикам хочется плотной борьбы колесо в колесо, непредсказуемости и смелых поступков со стороны пилотов. Даже наглых поступков, наверное. И меньше всего хочется того, чтобы до старта сезона все уже было расписано. Хочется настоящих гонок, настоящих героев и настоящих эмоций.