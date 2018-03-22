Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Наталья Водянова поделилась трогательным семейным снимком
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Каре и плетка: Тина Канделаки устроила «горячую» фотосессию
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало Сэйбрз0
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург Пингвинз0
Монреаль Канадиенс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Футбол. Сборные
21.03
Андорра1
Лихтенштейн0
Футбол. Сборные
21.03
Ирак2
Катар3
Футбол. Сборные
21.03
ЗамбияП 5:42
Зимбабве2
Футбол. Сборные
21.03
Иордания1
Кувейт0
Хоккей. КХЛ
21.03
Металлург Мг2
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
21.03
Трактор4
Салават Юлаев1
Футбол. Сборные
12:30
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
21.03
ЮАРП 7:61
Ангола1
Все события
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
ЦСКА обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Евролиги
Россияне уступили чемпионам ОИ в короткой программе на ЧМ
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
18-летняя дочка Меладзе сильно похудела
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
В Москве появятся «парящие дома»
Фоторепортажи
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
01:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Борьба и подиум Сироткина: что сделает сезон «Формулы-1» интересным

На этой неделе в Мельбурне стартует чемпионат мира по «Формуле-1».

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2018 | Источник: Спорт-Экспресс

Уже в ближайшее воскресенье в Мельбурне пройдет первая гонка нового сезона «Формулы-1». Сезона, от которого болельщики по традиции ждут больше, чем от предыдущего. И ждут, в первую очередь, интересной борьбы. Все остальное, включая какие-то изменения в правилах, регламенте и прочего — вторично. Итак, что может сделать сезон-2018 интересным?

ПОДИУМ СИРОТКИНА. ЭТО ВОЗМОЖНО

Российские поклонники «Ф-1» наверняка будут поддерживать Сергея Сироткина. Российский пилот в межсезонье подписал контракт с «Уильямс» и уже заявил о том, что хотел бы стать самым успешным представителем России в королевских гонках. Пока таковым является Даниил Квят, с нынешнего сезона ставший гонщиком развития «Феррари».

Источник: Reuters

Что нужно сделать Сироткину, чтобы опередить Квята? Трижды добраться до подиума. Возможно ли это уже дебютный сезон? Многое зависит от того, насколько быстр и надежен будет его «Уильямс». Если Сергей стабильно будет добираться до очковой зоны, тогда можно думать и о большем. В своей дебютной гонке в «Формуле-1» очки в нынешнем веке набирали 15 пилотов, в том числе и Квят.

Конечно, подиум Сироткина в дебютном сезоне возможен, но для этого должны сложиться в его пользу все факторы — и работа собственного болида, и какие-то ошибки со стороны соперников из команд-лидеров. Гонок в сезоне более двух десятков, и хотя бы в одной российские болельщики будут ждать того, что Сергей окажется в тройке сильнейших. Во всяком случае очень на это надеяться.

«МЕРСЕДЕС» БОЛЬШЕ НЕ ГЕГЕМОН

Еще одно обстоятельство, которое наверняка сделает сезон «Формулы-1» интересным — прерывание гегемонии «Мерседеса». Даже лидер команды Льюис Хэмилтон, главный претендент на чемпионский титул, заявил, что ему бы хотелось более упорной борьбы и непредсказуемости. А как хотелось бы этого всем остальным!

Льюис ХЭМИЛТОН | Источник: AFP 2018

В гибридной эре в «Формуле-1» прошло 79 гонок, 63 из которых выиграл «Мерседес». А еще пилоты команды завоевали 71 поул-позишн (!) и 42 раза показывали быстрейшее время на круге в гонке. Это просто надоедает. Как стали надоедать бесконечные победы Михаэля Шумахера или «Ред Булл».

Читайте также
Льюис Хэмилтон с Джиджи Хадид вместе обкатали машину

Борьба даже двух команд за чемпионство уже вносит интригу, а если таких команд будет три и больше — это будет гарантией борьбы до последней гонки. Если опираться на предсезонные тесты и слова представителей команд, то примерно на одном уровне с «Мерседесом» также «Феррари» и «Ред Булл». То есть привычная уже тройка лидеров.

Стоит ли ждать того, что на подиум регулярно будут приезжать не только гонщики эти трех команд, но и других? Наверняка этого хотят все болельщики, но это желание почти неисполнимо. Расклад сил в борьбе за лидерство ясен, как это ни печально. «Мерседес», может, и не будет гегемоном, но по-прежнему останется главным претендентом на чемпионство.

ПОДВИГИ «РЕНО» И «ХОНДЫ»

Скорее, уплотнения борьбы стоит ждать в середине пелотона. Примерно понятно, чего ждать от клиентов «Мерседеса» и «Феррари», но не совсем понятно, на что готовы клиенты «Рено» и «Хонды». Опять же, по предсезонным тестам невозможно было сказать, что у какой-то команды проявились явные проблемы с надежностью.

«Макларен», устав от сотрудничества с «Хондой», переключился на «Рено» | Источник: AFP 2018

Но все покажет только сезон. «Макларен», устав от сотрудничества с «Хондой», переключился на «Рено». Японские мотористы, ущемленные бесконечной критикой в свой адрес, наверняка попробуют с «Торо Россо» доказать, что проблемы одной из старейших команд «Ф-1» были не только в силовой установке. Для «Рено» же сезон может стать определяющим в плане перспектив борьбы за высокие места — и с заводской командой, и с «Ред Булл». В предыдущих сезонах — с момента перехода на гибридные турбо-двигатели — французские мотористы не убедили в том, что готовы проектировать чемпионские двигатели.

Но очень бы хотелось, чтобы и «Рено», и «Хонда» разработали силовые установки, которые способны конкурировать с «Мерседесом» и «Феррари».

БОРЬБА ВНУТРИ КОМАНД

Всегда интересно, насколько в каждой из команд готовы пойти на полный карт-бланш для своих пилотов, как было в прошлом году в «Форс Индии». Серхио Перес и Эстебан Окон устраивали на трассах настоящую рубку, которая порой заканчивалась даже вылетом с трассы.

​Серхио ПЕРЕС (слева) и Эстебан ОКОН | Источник: AFP 2018

Представляете, насколько интереснее будет чемпионат, если на такие же смелые поступки окажутся способны все остальные, независимо от командных интересов? На словах все и всегда говорят о том, что разделения пилотов на первых и вторых нет. На деле — только так и происходит.

А если резюмировать, всем болельщикам хочется плотной борьбы колесо в колесо, непредсказуемости и смелых поступков со стороны пилотов. Даже наглых поступков, наверное. И меньше всего хочется того, чтобы до старта сезона все уже было расписано. Хочется настоящих гонок, настоящих героев и настоящих эмоций.

Календарь сезона-2018 | Источник: Спорт-Экспресс
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Загитову засудили?
Тюмень раздора: чего ждать от самого скандального этапа года
ЦСКА обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Евролиги
Россияне уступили чемпионам ОИ в короткой программе на ЧМ
Серена Уильямс проиграла в первом круге турнира в Майами
Загитова назвала причину неудачи в короткой программе на ЧМ
Спорт-Экспресс
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь