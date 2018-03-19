Бюджет «Мерседеса» на сезон-2018 года в Формуле-1 составит $555 млн

Соответствующую информацию опубликовало немецкое издание Auto Bild.



Самым большим бюджетом в предстоящем сезоне обладает действующий обладатель Кубка конструкторов «Мерседес» — их траты на сезон 2018 года с учётом затрат на создание двигателя составят около $555 млн. Второе место в этом списке осталось за командой «Феррари» — их бюджет составляет чуть более $530 млн.



Третье место в этом списке осталось за командой «Ред Булл», тратящей на предстоящий сезон чуть более $431 млн., но являющейся клиентской командой «Рено». «Заубер», обзаведшийся в преддверии нового сезона новым спонсором — компанией «Альфа Ромео» владеет таким же бюджетом, как и команда россиянина Сергей Сироткина «Уильямс» — обе команды располагают $166 млн.



Замкнули список команд «Хаас» и «Форс Индия», их бюджет составляет чуть более $135 млн.