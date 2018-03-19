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22:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Бюджет «Мерседеса» на сезон-2018 года в Формуле-1 составит $555 млн

Стали известны бюджеты команд Формулы-1 на сезон 2018 года.

Источник: AP 2018

Соответствующую информацию опубликовало немецкое издание Auto Bild.

Самым большим бюджетом в предстоящем сезоне обладает действующий обладатель Кубка конструкторов «Мерседес» — их траты на сезон 2018 года с учётом затрат на создание двигателя составят около $555 млн. Второе место в этом списке осталось за командой «Феррари» — их бюджет составляет чуть более $530 млн.

Третье место в этом списке осталось за командой «Ред Булл», тратящей на предстоящий сезон чуть более $431 млн., но являющейся клиентской командой «Рено». «Заубер», обзаведшийся в преддверии нового сезона новым спонсором — компанией «Альфа Ромео» владеет таким же бюджетом, как и команда россиянина Сергей Сироткина «Уильямс» — обе команды располагают $166 млн.

Замкнули список команд «Хаас» и «Форс Индия», их бюджет составляет чуть более $135 млн.

Бюджеты команд Формулы-1 на сезон-2018 (приблизительные цифры).

«Мерседес» — $555 млн
«Феррари» — $530 млн
«Ред Булл» — $431 млн
«Макларен» — $308 млн
«Рено» — $346 млн
«Заубер» — $166 млн
«Уильямс» — $166 млн
«Торо Россо» — $154 млн
«Хаас» — $135 млн
«Форс Индия» — $135 млн.

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