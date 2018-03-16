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16 марта, источник: Чемпионат.com

Риккардо: Пришло время взять в Мельбурне то, за чем мы идём

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о ожиданиях от предстоящего Гран-при Австралии, дав понять, что неудачу минувшего года на трассе в Мельбурне он намерен затмить сильным выступлением в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

«В Австралии стартует новый сезон, а это значит, что вокруг будет много ажиотажа и шума. Сейчас я единственный австралиец в чемпионате, так что ко мне приковано повышенное внимание и от меня чего-то ждут. Иногда это кажется перебором, но в то же время это весело и круто. Обычно, после уик-энд в Австралии мне необходимо 48 часов полного покоя и тишины.

В 2017 году этап в Мельбурне стал комбинацией моих ошибок и невезения. Тогда мы взяли всю вину на себя, но сейчас пришло время получить то, чего мы заслуживаем. Правильнее сказать, что пришло время взять то, за чем мы идём.

Что касается нового болида, то знакомство с ним оказалось приятным. Он сильно отличается от того, что был у нас в прошлом году в то же время. В аэродинамике изменилось не так много, однако заметно, что у нас нет акульих плавников, но появилось «гало». Я с нетерпением жду начала сезона. Новые машины очень быстры, — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».

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