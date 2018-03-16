Риккардо: Пришло время взять в Мельбурне то, за чем мы идём

Источник: РИА "Новости"

«В Австралии стартует новый сезон, а это значит, что вокруг будет много ажиотажа и шума. Сейчас я единственный австралиец в чемпионате, так что ко мне приковано повышенное внимание и от меня чего-то ждут. Иногда это кажется перебором, но в то же время это весело и круто. Обычно, после уик-энд в Австралии мне необходимо 48 часов полного покоя и тишины.

В 2017 году этап в Мельбурне стал комбинацией моих ошибок и невезения. Тогда мы взяли всю вину на себя, но сейчас пришло время получить то, чего мы заслуживаем. Правильнее сказать, что пришло время взять то, за чем мы идём.