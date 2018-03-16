Ферстаппен: «Ред Булл» надеется на серьёзный прогресс уже с первой гонки сезона

«Я всегда получаю удовольствие от пребывания в Мельбурне. По сравнению с Европой, погода приветствует нас в это время года. Здесь очень страстные фанаты. Пока мне удавалось посетить лишь Сидней и Мельбурн, но я очень бы хотел изучить страну ещё и я уверен, что я получу ещё большее удовольствие.
Что касается самого этапа, то трасса на «Альберт Парк» достаточно сложная для обгонов. Мы будем стараться показать максимум, но прямые здесь довольно короткие, к тому же, здесь много поворотов. 11 и 12 поворот очень быстрые и пилотировать в этом плане круто. Если делать это в квалификации с низким уровнем топлива и на шестой или седьмой скорости, то думаю, что в них можно проехать со скоростью 270 км/Ч.
Мы надеемся на серьёзный прогресс в этом году уже с первой гонки чемпионата. Было бы здорово получить быструю машину к первому этапу и продолжать в том же духе весь год, — цитирует голландца пресс-служба «Ред Булл».