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22:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен: «Ред Булл» надеется на серьёзный прогресс уже с первой гонки сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о предстоящем старте сезона, а также выразил надежду, что команде удастся показать сильный результат уже в первой гонке в чемпионата.

Источник: РИА "Новости"

«Я всегда получаю удовольствие от пребывания в Мельбурне. По сравнению с Европой, погода приветствует нас в это время года. Здесь очень страстные фанаты. Пока мне удавалось посетить лишь Сидней и Мельбурн, но я очень бы хотел изучить страну ещё и я уверен, что я получу ещё большее удовольствие.

Что касается самого этапа, то трасса на «Альберт Парк» достаточно сложная для обгонов. Мы будем стараться показать максимум, но прямые здесь довольно короткие, к тому же, здесь много поворотов. 11 и 12 поворот очень быстрые и пилотировать в этом плане круто. Если делать это в квалификации с низким уровнем топлива и на шестой или седьмой скорости, то думаю, что в них можно проехать со скоростью 270 км/Ч.

Мы надеемся на серьёзный прогресс в этом году уже с первой гонки чемпионата. Было бы здорово получить быструю машину к первому этапу и продолжать в том же духе весь год, — цитирует голландца пресс-служба «Ред Булл».

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