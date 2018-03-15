Алонсо: Чувствую себя готовым к совмещению Формулы-1 и WEC

«Единственное, что вызывает беспокойство, — перелёты. Это будет требовать много энергии, и нужно как можно эффективнее использовать время. Каждая задержка самолёта может дорого стоить. Надеюсь, что всё пройдёт гладко. Сейчас я вижу много вещей, с которыми могу справиться. Пару лет назад я об этом даже и не думал. Сейчас самое время сделать то, что я планирую, я чувствую себя готовым. Думаю, что с ментальной точки зрения не будет никаких проблем, поскольку каждый раз, оказываясь за рулём, я хочу быть конкурентоспособным. Да и физически не думаю, что будут проблемы», — приводит слова Алонсо Reuters.