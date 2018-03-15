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20:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Алонсо: Чувствую себя готовым к совмещению Формулы-1 и WEC

Испанский гонщик Фернандо Алонсо подчеркнул, что чувствует себя готовым к выступлениям на два фронта — в Формуле-1 и чемпионате WEC.

Источник: РИА "Новости"

«Единственное, что вызывает беспокойство, — перелёты. Это будет требовать много энергии, и нужно как можно эффективнее использовать время. Каждая задержка самолёта может дорого стоить. Надеюсь, что всё пройдёт гладко. Сейчас я вижу много вещей, с которыми могу справиться. Пару лет назад я об этом даже и не думал. Сейчас самое время сделать то, что я планирую, я чувствую себя готовым. Думаю, что с ментальной точки зрения не будет никаких проблем, поскольку каждый раз, оказываясь за рулём, я хочу быть конкурентоспособным. Да и физически не думаю, что будут проблемы», — приводит слова Алонсо Reuters.

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