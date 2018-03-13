Сироткин: тесты «Формулы-1» в Барселоне прошли далеко не идеально для «Уильямса»

Тесты проходили в испанской Барселоне с 26 февраля по 1 марта и с 6 по 9 марта. Для 22-летнего Сироткина предстоящий сезон станет дебютным в «Формуле-1».

«Тесты прошли далеко не идеально — как вы знаете, погода была не самой испанской, — отметил Сироткин. — То количество информации, которую мы получили, и работа, которую мы проделали, могли быть гораздо больше. Тем не менее мы понимаем, где сейчас находимся, и в дальнейшем надо пытаться выжимать максимум в текущих условиях и собирать как можно больше информации».

«По сути, на тестах никто из нас не провел ни одного действительно чистого заезда, по которому можно было бы как-то сравнивать скорость машин и как-то ее оценивать, — продолжил гонщик. — Потенциал у машины есть, он виден, и мы постараемся как можно более регулярно и часто его реализовывать».

Ранее Сироткин сотрудничал с командами «Заубер» и «Рено», где выполнял функции тест-пилота. «В каждой из команд, в которых я работал, были свои особенности: как выстроена команда внутри, как распределяет между собой полномочия инженерный состав, — отметил пилот. — Но я бы не стал говорить о каких-то ключевых различиях между командами. Немного по-разному выстроена и ориентирована область работы каждого сотрудника, но в конечном итоге результат инженерной группы никак не меняется».