Выплаты командам Формулы-1 в 2017 году сократились на 5%

Источник: AP 2018

Это отразилось и на выплате денег командам чемпионата. В общей сложности они уменьшились на 5%. В 2016 году участники Формулы-1 получили $ 966 млн, в то время как в 2017 году $ 919 млн, сообщает F1i.

Сокращение выплат и доходов происходит на фоне роста трат на расширение инфраструктуры управления. В частности Liberty Media заняло в Лондоне новое дорогое помещение. Кроме того, компания планирует увеличить штат сотрудников. Также падение доходов чемпионата связывается с меньшим количеством этапов по сравнению с 2016 годом и уходом ряда крупных спонсоров.

Невзирая на всё это глава чемпионата Чейз Кэри с оптимизмом смотрит в будущее, подчёркивая, что проект Формулы-1 для Liberty Media рассчитан на долгосрочную перспективу.