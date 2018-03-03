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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Выплаты командам Формулы-1 в 2017 году сократились на 5%

Руководство Формулы-1 опубликовало финансовый отчёт за 2017 год. Как и предполагалось, доходы чемпионата по сравнению с 2016 годом сократились. В прошлом году они составляли на $ 12 млн. меньше, чем в 2016 году.

Источник: AP 2018

Это отразилось и на выплате денег командам чемпионата. В общей сложности они уменьшились на 5%. В 2016 году участники Формулы-1 получили $ 966 млн, в то время как в 2017 году $ 919 млн, сообщает F1i.

Сокращение выплат и доходов происходит на фоне роста трат на расширение инфраструктуры управления. В частности Liberty Media заняло в Лондоне новое дорогое помещение. Кроме того, компания планирует увеличить штат сотрудников. Также падение доходов чемпионата связывается с меньшим количеством этапов по сравнению с 2016 годом и уходом ряда крупных спонсоров.

Невзирая на всё это глава чемпионата Чейз Кэри с оптимизмом смотрит в будущее, подчёркивая, что проект Формулы-1 для Liberty Media рассчитан на долгосрочную перспективу.

«Мы приятно удивлены отношением нынешних партнёров и интересом со стороны новых спонсоров. У потенциальных спонсоров, а также промоутеров гонок, чувствуется большой энтузиазм. На правильное развитие требуется время. Наш приоритет работать на долгосрочную перспективу, а не на извлечение краткосрочной выгоды», — завершил Кэри.

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