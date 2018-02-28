«Мерседес» из «Формулы-1» признан командой года по версии академии Laureus

Источник: AP 2018

Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards прошла во вторник в Монако. В борьбе за звание команды года «Мерседес» обошел мадридский футбольный клуб «Реал» и клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз».

В сезоне-2017 «Мерседес» в четвертый раз подряд выиграл Кубок конструкторов, а пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1».

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, признанный спортсменом года, также получил награду в номинации «Возвращение года».