«Мерседес» из «Формулы-1» признан командой года по версии академии Laureus
Победитель Кубка конструкторов в «Формуле-1» в сезоне-2017 «Мерседес» признан командой года по версии академии Laureus, сообщается на официальном сайте организации.
Победитель Кубка конструкторов в «Формуле-1» в сезоне-2017 «Мерседес» признан командой года по версии академии Laureus, сообщается на официальном сайте организации.
Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards прошла во вторник в Монако. В борьбе за звание команды года «Мерседес» обошел мадридский футбольный клуб «Реал» и клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз».
В сезоне-2017 «Мерседес» в четвертый раз подряд выиграл Кубок конструкторов, а пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1».
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, признанный спортсменом года, также получил награду в номинации «Возвращение года».
Победители в других номинациях: испанский гольфист Серхио Гарсия («Прорыв года»), французский яхтсмен Армель лё Клеак («Атлет года в активных видах спорта»), швейцарец Марсель Хуг («Спортсмен года с ограниченными возможностями»), бразильский футбольный клуб «Шапекоэнсе» («Лучший спортивный момент года»), итальянский футболист Франческо Тотти («Значительные достижения»), американский бегун Эдвин Мозес («Достижения на протяжении жизни»).