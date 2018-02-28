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02:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Мерседес» из «Формулы-1» признан командой года по версии академии Laureus

Победитель Кубка конструкторов в «Формуле-1» в сезоне-2017 «Мерседес» признан командой года по версии академии Laureus, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AP 2018

Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards прошла во вторник в Монако. В борьбе за звание команды года «Мерседес» обошел мадридский футбольный клуб «Реал» и клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз».

В сезоне-2017 «Мерседес» в четвертый раз подряд выиграл Кубок конструкторов, а пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1».

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, признанный спортсменом года, также получил награду в номинации «Возвращение года».

Победители в других номинациях: испанский гольфист Серхио Гарсия («Прорыв года»), французский яхтсмен Армель лё Клеак («Атлет года в активных видах спорта»), швейцарец Марсель Хуг («Спортсмен года с ограниченными возможностями»), бразильский футбольный клуб «Шапекоэнсе» («Лучший спортивный момент года»), итальянский футболист Франческо Тотти («Значительные достижения»), американский бегун Эдвин Мозес («Достижения на протяжении жизни»).

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