Первое фото Квята в форме «Феррари»

Основными пилотами будут Себастьян Феттель и Кими Райкконен, место третьего займет Антонио Джовинацци, а роль пилота по развитию будет выполнять россиянин Даниил Квят.

Напомним, что 23-летний россиянин ранее выступал за «Ред Булл», после чего был переведен в «Торо Россо». В октябре 2017 года после «Гран-при» США команда объявила о том, что Квят больше не входит в ее состав.