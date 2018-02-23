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01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первое фото Квята в форме «Феррари»

«Феррари» презентовала болид SF71H и состав команды на новый сезон.

Источник: Спорт-Экспресс

Основными пилотами будут Себастьян Феттель и Кими Райкконен, место третьего займет Антонио Джовинацци, а роль пилота по развитию будет выполнять россиянин Даниил Квят.

Напомним, что 23-летний россиянин ранее выступал за «Ред Булл», после чего был переведен в «Торо Россо». В октябре 2017 года после «Гран-при» США команда объявила о том, что Квят больше не входит в ее состав.

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