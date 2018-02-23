Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Первое фото Квята в форме «Феррари»
«Феррари» презентовала болид SF71H и состав команды на новый сезон.
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«Феррари» презентовала болид SF71H и состав команды на новый сезон.
Основными пилотами будут Себастьян Феттель и Кими Райкконен, место третьего займет Антонио Джовинацци, а роль пилота по развитию будет выполнять россиянин Даниил Квят.
Напомним, что 23-летний россиянин ранее выступал за «Ред Булл», после чего был переведен в «Торо Россо». В октябре 2017 года после «Гран-при» США команда объявила о том, что Квят больше не входит в ее состав.