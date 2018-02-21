Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
К Алонсо в шесть утра пришёл допинг-контроль
Гонщик «Макларена» в Формуле-1 и пилот «Тойоты» в марафонских гонках FIA WEC испанец Фернандо Алонсо сдал
Гонщик «Макларена» в Формуле-1 и пилот «Тойоты» в марафонских гонках FIA WEC испанец Фернандо Алонсо сдал
Пилот не сообщил, где его застали офицеры
«6:10 утра. Антидопинговый контроль», — написал испанец на своей странице в «Инстаграме» в подписи к фотографии офицера, забиравшего