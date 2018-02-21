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13:21 (мск), источник: Чемпионат.com

К Алонсо в шесть утра пришёл допинг-контроль

Гонщик «Макларена» в Формуле-1 и пилот «Тойоты» в марафонских гонках FIA WEC испанец Фернандо Алонсо сдал допинг-пробы накануне официальных предсезонных тестов чемпионата мира.

Пилот не сообщил, где его застали офицеры допинг-контроля, но отметил, что их визит пришёлся на шесть часов утра.

«6:10 утра. Антидопинговый контроль», — написал испанец на своей странице в «Инстаграме» в подписи к фотографии офицера, забиравшего допинг-пробу.

6:10 AM. Antidoping control. ?

Публикация от Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

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