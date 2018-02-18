Хельмут Марко: «Ред Булл» не в той ситуации, чтобы претендовать на титул

«Если у вас два одинаково сильных пилота, то они будут подталкивать друг друга, — приводит Motorsport.com слова Марко. — Если есть только один выступающий на пределе гонщик, то трудно понять, в каком положении находится команда. Но то, что оба твоих пилота будут отбирать очки друг у друга — недостаток. Однако мы не в той ситуации, чтобы претендовать на титул в этом году».