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18 февраля, источник: Советский спорт

Хельмут Марко: «Ред Булл» не в той ситуации, чтобы претендовать на титул

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о шансах команды на чемпионский титул в предстоящем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

«Если у вас два одинаково сильных пилота, то они будут подталкивать друг друга, — приводит Motorsport.com слова Марко. — Если есть только один выступающий на пределе гонщик, то трудно понять, в каком положении находится команда. Но то, что оба твоих пилота будут отбирать очки друг у друга — недостаток. Однако мы не в той ситуации, чтобы претендовать на титул в этом году».

Напомним, в составе «Ред Булл» продолжат выступать астралиец Даниэль Риккардо и голландец Макс Ферстаппен.

Презентация нового болида австралийской команды запланирована на 19 февраля.

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