Ёжики плачут и колются: зачем страны борются за убыточные Гран-при?
Страны борются друг с другом за право принять Формулу-1, хотя многие этапы приносят убытки. Что за странный парадокс?
Страны борются друг с другом за право принять Формулу-1, хотя многие этапы приносят убытки. Что за странный парадокс?
Формула-1 — один из самых дорогих видов спорта планеты, считается, что без финансовой поддержки влиятельных покровителей гонщику туда не попасть. В то же время за спонсоров отчаянно бьются не только участники, но и организаторы гонок: на проведение
Большой цирк
Становление Формулы-1 как глобального спорта с многомиллиардными оборотами началось в 80-х годах, когда Берни Экклстоун придумал новую схему продажи телевизионных прав на показ гонок. Прежде подобные контракты заключались для каждого отдельного этапа, но теперь организаторы продавали право на показ всех
Так Формула-1 появилась на телеэкранах всего мира, зрителей становилось всё больше, гонщики стали суперзвёздами, а к командам потянулись спонсоры. Чемпионат из покатушек
Теперь Формула-1 — это не только гонка, это серия концертов в дни гоночного
Помимо организации этапа и сопутствующих мероприятий, местные организаторы ежегодно выплачивают промоутерский взнос — просто за право проведения гонки. Единственное исключение здесь —
Эстафета от государства к бизнесу
Промоутерский взнос — основная статья расходов национальных организаторов. Около года назад Берни Экклстоун, бывший генеральный промоутер Формулы-1, уже уйдя в отставку, заявил, что Формула-1 требовала с промоутеров завышенные суммы. «Они платят очень много, и большинство из них, если не все, много не зарабатывают. Совсем наоборот», — заявил он тогда.
Говоря откровенно, очень сложно найти промоутера, который не уходит в минус, — по всему миру организаторы этапов Формулы-1 испытывают финансовые проблемы,
Таким образом, вместе с затратами на операционную деятельность и необходимые для проведения
«Речь идёт об очень больших суммах, и в нашей стране у бизнеса нет таких денег, — отмечает Ариф Рагимов, промоутер
В России этап Формулы-1 проходит с 2014 года. Изначально проект в основном финансировался из федерального бюджета, но со временем на «Большие призы» обратили внимание крупные компании и сторонние инвесторы, включая, например, «Лукойл» и «Русал», а банк ВТБ стал титульным спонсором гонки. «Теперь будем проводить гонки без использования средств федерального бюджета», — отметил недавно
В то же время проведение гонки в Баку гарантировано только до 2020 года — по итогам предстоящего в сезоне-2018 этапа местные организаторы должны подтвердить пролонгацию соглашения ещё на пять лет, но нынешние условия Азербайджан не устраивают. «Тот контракт, который есть на данный момент, неприемлем, тем не менее все стороны заинтересованы в сохранении гонки — как Азербайджан, так и сама Формула-1, — говорит Рагимов. — Сейчас мы обсуждаем различные варианты, выбираем, что можно было бы изменить или сделать
Революция Liberty
В конце 2016 года Формулу-1 выкупил американский медиаконцерн Liberty Media. Новые владельцы сразу же озвучили свои основные задачи: привлечь новых болельщиков и улучшить финансовый климат первенства. В первую очередь речь идёт о благосостоянии команд —
В январе в Лондоне по инициативе Liberty Media состоялась встреча, на которой впервые присутствовали все местные промоутеры этапов Формулы-1. Чейз Кэри, исполнительный директор чемпионата, а также технический директор Росс Браун рассказали об общем направлении развития первенства и инициативах компании по продвижению спорта, включая стриминговую видеоплатформу, которая будет запущена уже в этом году. Впрочем, в России она в этом году может быть недоступна — это связано с контрактными обязательствами FOM и
«Liberty Media исповедует совершенно иной подход в сравнении с тем, который был прежде, — рассказала “Чемпионату” директор по работе с промоутерами Формулы-1 Хлоя
Liberty только начинает активную работу с национальными промоутерами, и поэтому в ближайшие годы значительных перемен ждать не стоит — тем более пока действуют нынешние контракты. Но даже если Liberty пойдёт навстречу промоутерам и, например, сократит взнос за проведение гонки — что, к слову, ударит по бюджетам команд, едва ли проведение
Потому актуальным остаётся вопрос: зачем принимать Формулу-1, если это настолько затратное и зачастую убыточное мероприятие? На гонки приезжают десятки тысяч болельщиков, в некоторых странах на трибунах собираются и вовсе сотни тысяч зрителей. Всем им необходимы авиабилеты и гостиницы, они обедают в местных кафе и посещают музеи, покупают сувениры и экскурсионные туры, на худой случай — идут после гонки и концерта на вечеринку.
Если для