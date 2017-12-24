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18 февраля, источник: Чемпионат.com

Ёжики плачут и колются: зачем страны борются за убыточные Гран-при?

Страны борются друг с другом за право принять Формулу-1, хотя многие этапы приносят убытки. Что за странный парадокс?

Источник: AP 2018

Формула-1 — один из самых дорогих видов спорта планеты, считается, что без финансовой поддержки влиятельных покровителей гонщику туда не попасть. В то же время за спонсоров отчаянно бьются не только участники, но и организаторы гонок: на проведение Гран-при тоже требуются немалые суммы. «Чемпионат» побывал на конференции, посвящённой проведению международных спортивных форумов, которая уже во второй раз состоялась в Баку, чтобы понять, как устроен бизнес промоутеров и какую пользу, несмотря на убытки, приносит проведение Гран-при?

Большой цирк

Становление Формулы-1 как глобального спорта с многомиллиардными оборотами началось в 80-х годах, когда Берни Экклстоун придумал новую схему продажи телевизионных прав на показ гонок. Прежде подобные контракты заключались для каждого отдельного этапа, но теперь организаторы продавали право на показ всех Гран-при сезона разом, что гарантировало стабильные эфиры на протяжении года и единую схему перераспределения доходов от телетрансляций.

Так Формула-1 появилась на телеэкранах всего мира, зрителей становилось всё больше, гонщики стали суперзвёздами, а к командам потянулись спонсоры. Чемпионат из покатушек гаражистов-энтузиастов превратился в зрелищное и престижное шоу — участие в нём или даже просто проведение гонки в стране стало признаком статуса.

Теперь Формула-1 — это не только гонка, это серия концертов в дни гоночного уик-энда, десятки вечеринок в близлежащих от автодрома клубах, сотни спонсорских мероприятий и тысячи VIP-гостей, о развлечениях которых пишут даже далёкие от спорта светские хроникёры. Кроме того, это десятки тысяч туристов, оплачивающих номера в гостиницах и сувениры на трассе и вне её, и партнёры крупных компаний, для которых выкупаются VIP-ложи стоимостью от нескольких до десятков тысяч евро за Гран-при. Но для организации всего этого необходим бюджет и инвестиции, которые покроют расходы местных промоутеров, а это очень большие деньги — и доставать их должны именно промоутеры, а не Формула-1.

Помимо организации этапа и сопутствующих мероприятий, местные организаторы ежегодно выплачивают промоутерский взнос — просто за право проведения гонки. Единственное исключение здесь — Гран-при Монако. В других же странах промоутеры платят Формуле-1 десятки миллионов долларов — каждый разную сумму, в зависимости от договорённостей с FOM. Точные суммы не называются — это считается коммерческой тайной, предавать её гласности не в интересах обеих сторон. Промоутерские взносы впоследствии покрывают расходы FOM, а также составляют часть призового фонда командам чемпионата.

Эстафета от государства к бизнесу

Промоутерский взнос — основная статья расходов национальных организаторов. Около года назад Берни Экклстоун, бывший генеральный промоутер Формулы-1, уже уйдя в отставку, заявил, что Формула-1 требовала с промоутеров завышенные суммы. «Они платят очень много, и большинство из них, если не все, много не зарабатывают. Совсем наоборот», — заявил он тогда.

Говоря откровенно, очень сложно найти промоутера, который не уходит в минус, — по всему миру организаторы этапов Формулы-1 испытывают финансовые проблемы, из-за которых даже легендарные «Нюрбургринг» и «Спа-Франкошам» иногда выпадают из календаря. Регулярно под угрозой срыва находятся гонки даже в таких автоспортивных странах, как Англия и Италия.

Таким образом, вместе с затратами на операционную деятельность и необходимые для проведения Гран-при процедуры, общий бюджет гонки Формулы-1 для частного бизнеса становится неподъёмен. Продажи билетов в большинстве случаев не покрывают и половины расходов. Во всех странах, где гастролируют «Большие призы», проведение гонки невозможно без государственной поддержки. Спонсоры из числа местного бизнеса тоже проявляют интерес к национальному Гран-при, но они хотят видеть свою рекламу на трассе, а там почти все места заняты глобальными коммерческими партнёрами чемпионата.

«Речь идёт об очень больших суммах, и в нашей стране у бизнеса нет таких денег, — отмечает Ариф Рагимов, промоутер Гран-при Азербайджана, один из спикеров конференции BHMSE. — Статус титульного спонсора тоже очень дорогой, позволить его себе могут только государственные компании. Но наша гонка и без того финансируется государством, получается, страна платила бы за одно и то же дважды».

В России этап Формулы-1 проходит с 2014 года. Изначально проект в основном финансировался из федерального бюджета, но со временем на «Большие призы» обратили внимание крупные компании и сторонние инвесторы, включая, например, «Лукойл» и «Русал», а банк ВТБ стал титульным спонсором гонки. «Теперь будем проводить гонки без использования средств федерального бюджета», — отметил недавно вице-премьер Дмитрий Козак, имея в виду гонку 2018 года. Нынешний контракт между российскими промоутерами и Формулой-1 рассчитан до 2025 года.

В то же время проведение гонки в Баку гарантировано только до 2020 года — по итогам предстоящего в сезоне-2018 этапа местные организаторы должны подтвердить пролонгацию соглашения ещё на пять лет, но нынешние условия Азербайджан не устраивают. «Тот контракт, который есть на данный момент, неприемлем, тем не менее все стороны заинтересованы в сохранении гонки — как Азербайджан, так и сама Формула-1, — говорит Рагимов. — Сейчас мы обсуждаем различные варианты, выбираем, что можно было бы изменить или сделать по-другому. Речь в данном случае идёт о коммерческих условиях, рекламных правах и, само собой, обсуждаем цену, которую мы платим за право проведения гонки».

Революция Liberty

В конце 2016 года Формулу-1 выкупил американский медиаконцерн Liberty Media. Новые владельцы сразу же озвучили свои основные задачи: привлечь новых болельщиков и улучшить финансовый климат первенства. В первую очередь речь идёт о благосостоянии команд — из-за большого разрыва в бюджетах грандов и середняков среда становится менее конкурентной. В то же время Liberty Media готова пойти навстречу местным промоутерам, которые, как и команды-аутсайдеры, ежегодно тратят на Формулу-1 огромные суммы.

В январе в Лондоне по инициативе Liberty Media состоялась встреча, на которой впервые присутствовали все местные промоутеры этапов Формулы-1. Чейз Кэри, исполнительный директор чемпионата, а также технический директор Росс Браун рассказали об общем направлении развития первенства и инициативах компании по продвижению спорта, включая стриминговую видеоплатформу, которая будет запущена уже в этом году. Впрочем, в России она в этом году может быть недоступна — это связано с контрактными обязательствами FOM и канала-вещателя Формулы-1 в стране.

«Liberty Media исповедует совершенно иной подход в сравнении с тем, который был прежде, — рассказала “Чемпионату” директор по работе с промоутерами Формулы-1 Хлоя Таргетт-Адамс, работавшая прежде с Берни Экклстоуном. — Liberty стремится помочь спорту развиваться, заложить основы, которые дадут эффект в будущем, — речь о проектах с более долгосрочной перспективой. Мы хотим дать промоутерам больше свободы для того, чтобы им было проще продвигать гонки в своих странах, чтобы создать новые коммерческие возможности для них, увеличить продажи билетов. Нам необходимо работать сообща, чтобы более комплексно рассказывать о Формуле-1, рассказывать о том, насколько ярким шоу являются эти гонки, и создавать продукт, который одновременно будет интересен как рядовым зрителям, так и болельщикам со стажем».

Liberty только начинает активную работу с национальными промоутерами, и поэтому в ближайшие годы значительных перемен ждать не стоит — тем более пока действуют нынешние контракты. Но даже если Liberty пойдёт навстречу промоутерам и, например, сократит взнос за проведение гонки — что, к слову, ударит по бюджетам команд, едва ли проведение Гран-при сразу же станет прибыльным.

Потому актуальным остаётся вопрос: зачем принимать Формулу-1, если это настолько затратное и зачастую убыточное мероприятие? На гонки приезжают десятки тысяч болельщиков, в некоторых странах на трибунах собираются и вовсе сотни тысяч зрителей. Всем им необходимы авиабилеты и гостиницы, они обедают в местных кафе и посещают музеи, покупают сувениры и экскурсионные туры, на худой случай — идут после гонки и концерта на вечеринку.

Если для компании-промоутера проведение гонки — это большие траты (так, по словам Арифа Рагимова, главным источником прибыли Baku City Circuit остаются продажи билетов, но они не покрывают и половины расходов), то для местного бизнеса это возможность заявить о себе и привлечь новых клиентов — именно об этом говорили спикеры бакинской конференции. Непрямые доходы региона часто сопоставимы с расходами промоутеров, не говоря уже о престиже страны и продвижения её образа в мире. Да, Формула-1 — это не только спорт, это также шоу, бизнес и политика, и очень сложно понять, в каких пропорциях здесь всё смешано. Однако это по-прежнему самые престижные гонки планеты и наиболее технологичный вид спорта в мире и быть его частью — большая честь.

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