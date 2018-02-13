«У нас осталась связь с Даней». Белоусов — о Квяте и контракте с «Уильямсом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гогунский будет судиться с телеканалом из-за неудачного ремонта
8 методов лечения прошлого, от которых холодеет кровь
Девочка родилась на 17 дней позже брата-близнеца
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Как выглядит 19-летний сын Натальи Сенчуковой
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ювентус2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Базель0
Манчестер Сити4
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Еврокубки
13.02
Црвена Звезда0
ЦСКА0
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
Швеция
Швейцария
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Хоккей. Олимпийский турнир
13.02
США5
Россия0
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Южная Корея
Япония
Хоккей. Олимпийский турнир
13.02
Канада4
Финляндия1
Все события
Пилот не допустит падения самолета носом в землю: лётчик об Ан148
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Даже камни не устоят: керлингистка Настя Брызгалова (красота дня)
Медалист ОИ: Как на первенство водокачки выступал
Филиппа Киркорова перепутали с Вячеславом Добрыниным
Как выглядит 19-летний сын Натальи Сенчуковой
5 важных вопросов о блинах
Психологи научились предсказывать измены
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Фоторепортажи
6Российские фигуристы выиграли серебро в командных соревнованиях
10Медведева установила мировой рекорд в короткой программе
13 февраля, источник: Чемпионат.com

«У нас осталась связь с Даней». Белоусов — о Квяте и контракте с «Уильямсом»

Почему «Уильямс» стал главным партнёром Acronis, как на это повлиял Сироткин и правильно ли «Ред Булл» расстался с Квятом?

Источник: РИА "Новости"

Компания Acronis (называть российской, несмотря на корни основателей, неверно: штаб-квартира находится в Сингапуре) сегодня объявила о подписании контракта с «Уильямсом» — команде, где свой первый боевой сезон в Формуле-1 проведёт Сергей Сироткин. Мы обратились за комментариями к главе Acronis Сергею Белоусову, чтобы узнать подробности сделки и уточнить, продолжится ли сотрудничество с «Торо Россо» — командой, которая была партнёром Acronis предыдущие полтора когда, когда там выступал Даниил Квят.

— Сергей, как долго вы вели переговоры с «Уильямсом»?
— Очень долго. Четыре года назад мы начали вести переговоры с «Торо Россо», но потом Даниил Квят перешёл в «Ред Булл» и мы немножечко притормозили. Но всё это время мы думали, как сделать наше программное обеспечение хорошо подходящим для тех задач, которые нужны Формуле-1. Любые замедления в Ф-1 приводят к непоправимой и совершенно прямой денежной потере. Наши системы и «софт» очень хорошо подходят для Формулы-1. И вот мы объявили, что нашими клиентами стали сначала «Торо Россо», а потом и основная команда «Ред Булл». В прошлом году мы объявили о партнёрстве с командой «Рено» в Формуле-Е. И мы уже давно начали переговоры с «Уильямсом».

В определённый момент так получилось, что «Уильямс» решил обновить инфраструктуру и перейти на новую облачную архитектуру. «Уильямс» сам начал смотреть на наше программное обеспечение — все команды изучают лучшие варианты на рынке. Мы начали переговариваться о большом сотрудничестве. У них очень сложные требования. Процесс, когда «Уильямс» оценивал наше программное обеспечение, был длинным, а переговоры по контракту заняли около двух месяцев.

— Появление в «Уильямсе» российского пилота — просто совпадение?
— Мы начали переговоры намного раньше того, когда узнали, что Сироткин может туда попасть. Это чистая правда. Сироткин был частью команды «Рено», Сергей мог там остаться или попасть, например, в «Торо Россо» — всякое могло быть. Наши договоренности никак не зависело от контракта Сергея.

Безусловно, то, что Сироткин попал в «Уильямс», это плюс. Это нас заставило оказать «Уильямсу» преференции. Мы продолжаем сотрудничество со многими командами, будет ещё много объявлений, но «Уильямс» — наш главный партнёр.

Когда в «Уильямсе» поняли, что склоняются к Сироткину, то нам об этом не сказали. Естественно, всё это было секретно, у них имелось несколько кандидатов. Нам говорили: «Да-да, мы рассматриваем». Конкретное подтверждение мы получили в момент официального объявления о контракте, это было не так давно. Но, наверное, для «Уильямса» это тоже было большим плюсом: мы ведь планируем спонсорскую активацию с Сергеем в России. Это важно и для Сироткина, и для самой команды — чем больше людей за них будут болеть на гонках, тем лучше. Мы хорошо относимся к Сироткину, надеемся, что он хорошо выступит, но контракт Сергея не был ключевой вещью в наших переговорах.

— Но вы уже планируете с ним совместные мероприятия в России.
— Планируем на осень. Понимаете, всё-таки Сергей проведёт свой первый боевой сезон в Формуое-1 — никто не знает, как он будет выступать. Он первый раз будет работать с этой командой, и мы всё-таки хотели бы сначала посмотреть на его выступления, прежде чем заниматься активацией. Но мы надеемся, что Сергей хорошо себя проявит — тогда мы сможем делать много активаций.

Наше сотрудничество с «Уильямсом» не на один год, так что посмотрим.

 — Вы определили мой вопрос про срок контракта.
— Конкретный срок мы не можем назвать: условия конфиденциальности договора не позволяют его раскрывать. Но это не один год.

— Каких результатов ждёте от «Уильямса»?
— У нас ожидания, что они будут входить в пятёрку. Может быть, попадают на четвёртое место. Вообще у «Уильямса» очень хороший мотор «Мерседес» — с точки зрения основного компонента автомобиля они претендуют на любое место из первых пяти. Но всё-таки в Формуле-1 огромное количество всяких разных вещей. В пятёрку точно надо войти. Надеемся, что место будет выше, чем в прошлом году.

«Уильямс» девять раз становился чемпионом мира, у него было много пилотов-чемпионов. Например, за них выступала такая легенда, как Ален Прост, чью команду мы поддерживаем в Формуле-Е. Мы надеемся, что «Уильямс» в течение нескольких лет, может, даже станет чемпионом.

 — Сколько сейчас у вас клиентов в автоспорте? С «Рено» вы только в Формуле-Е сотрудничаете?
— «Рено Спорт» — это одна структура, но по рекламной активации мы работаем только с командой «Рено» в Формуле-Е. Что касается других команд, то мы продолжаем определённое сотрудничество с «Торо Россо» и «Ред Булл» по нашему софту. Планируются и другие объявления. Это не очень большой сегмент рынка, но нам он очень интересен: у команд очень много данных и очень жёсткие требования по качеству работы — скорости, надёжности. Это мотивирует на прогресс.

 — Будут ли ваши логотипы на новом болиде «Уильямса»?
— Мы не имеем права раскрывать эту информацию до официальной презентации 15 февраля. Команда всё покажет!

 — Не могу не спросить про «Торо Россо». Когда Acronis только приходит туда, то вы акцентировали внимание на важности нахождения в команде Даниила Квята и Франца Тоста. У вас сохранилась какая-то связь с Даниилом?
— У нас осталась связь с Даней, мы активно разговариваем со всеми командами Формулы-1. Даня остался в Ф-1, стал запасным пилотом «Феррари». Мы любим Даню, мы хорошо, с большим уважением относимся к Францу.

В «Торо Россо» у нас был приоритет — работа с Даней, но важна и степень технологического сотрудничества. «Уильямс» — это команда, добивавшаяся в прошлом более крупных успехов, она крупнее. Это не только команда Формулы-1, но и инженерная компания — к Ф-1 приписано менее половины их инженеров. Так что здесь более серьёзное инженерное сотрудничество, что очень важно для нас.

— Что вы думаете о решении «Торо Россо» и «Ред Булл» расстаться с Квятом?
— Моё мнение, что это решение было частично эмоциональным, где-то ошибочным. Но я не специалист в том, что нужно делать. Руководитель всего «Ред Булл» — очень опытный в этом деле. Здесь очень много всяких разных деталей. У Дани было сложное эмоциональное состояние. Где-то он сам совершал ошибки, где-то машина ломалась… Ну, а потом сложилась простая экономическая ситуация, когда Карлос Сайнс попал в «Рено», поменялся двигатель… Произошёл сложный экономический размен. Думаю, у нас был ряд экономических моделей, по которым они считали, сколько получат благодаря замене двигателя, сколько — благодаря замене Карлоса, замене Дани…

Знаете, у нас горизонт планирования — год-два-три, у Формулы-1 — два-три-пять. Может быть, «Ред Булл» посчитал, что на промежутке в пять лет для них это выгодно. Нам очень жалко, что так произошло.

 Трегубов: американцы и британцы со мной не здороваются. Ну и пошли они в...
Очень красива! Яркие фото бронзовой керлингистки ОИ-2018 Насти Брызгаловой
Пхенчхан-2018. День шестой: первая медаль в керлинге
Ковальчук и Дацюк стартуют, Тарасова и Морозов — возвращаются
Если не сейчас, то когда? Факты в пользу сборной России на ОИ
ФИФА отклонила просьбу Неймара взыскать с «Барселоны» € 40 млн
ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы
«Ювентус» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд
Овечкин: Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Спасибо Бэттмену
Спорт-Экспресс
Авто
Новый «Гелик»: показали самую крутую версию Почти 600 «лошадей» и 4,5 секунды до сотни у рамного внедорожника — в Mercedes-AMG сошли с ума?
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Кашпировский судится с шоу Урганта из-за фото с котом Экстрасенс уверен, что коллаж, продемонстрированный в одном из выпусков передачи «Вечерний Ургант», наносит ущерб его деловой репутации
Недвижимость
Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы
В Москве 20 старинных зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
«Коммерсант»: для Совета Федерации построят новое здание в центре Москвы
Леди
Чем ухаживания отличаются от домогательств: 5 признаков Психолог Надежда Кузьмина помогает провести четкую границу между флиртом и насилием.
Дети
Кэмерон Диаз ждет ребенка По данным источника, актриса воспользовалась ЭКО.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь