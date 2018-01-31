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22:00 (мск), источник: Советский спорт

Пилотов оставили без девушек. В «Формуле-1» больше не будет грид-герлз

Руководство чемпионата мира пошло на беспрецедентный шаг — с нового сезона ни на одном Гран-при мы не увидим красивых девушек на стартовой решетке. Грид-герлз назвали «пережитком прошлого».

Источник: Советский спорт

КОМУ ПОМЕШАЛИ ГРИД-ГЕРЛЗ?

Вместо тысячи слов — комментарий Шона Бартчеса. Он — новый коммерческий директор «Формулы-1».

— За последний год мы рассмотрели ряд вопросов, которые нуждались в обновлении. Мы стремимся лучше соответствовать нашему видению этого великого спорта. Практика привлечения грид-герлз была в «Формуле-1» на протяжении десятилетий, но теперь мы чувствуем, что данная традиция больше не соответствует ценностям нашего бренда и противоречит современным социальным нормам. Мы не считаем, что она все еще актуальна для гоночных болельщиков — как новых, так и старых.

Каким социальным нормам противоречит присутствие красивых девушек модельной внешности, стоящих с табличками с номерами пилотов и флагами у каждой машины перед стартом Гран-при? Что не так с Братчесом и его коллегами из Liberty Media, купившей «Формулу-1»? Стоило уйти Экклстоуну — и чемпионат мира потерял одну из своих ярких изюминок. На кого ты нас оставил, Берни?

Если без шуток — вопрос о возможном расставании с грид-герлз новое руководство серии подняло давно. Правда, никто не воспринял идею всерьез. Девушки-модели на стартовой решетке — такая же привычная часть атмосферы Гран-при, как рев моторов или шампанское на подиуме. Никто не покупает билеты только ради них, но к ним все привыкли, они украшали телекартинку и радовали зрителей своим присутствием. Не всем ведь интересно смотреть лишь на стоящие машины, сосредоточенные лица гонщиков и мельтешение механиков. Никто просто не видел смысла расставаться с красотками. А значит — и не думал, что боссы Liberty Media пойдут на такой шаг.

Но вот — они пошли.

ХОТЯ БЫ БЕЗ МАЛЬЧИКОВ…

В «Формуле-1» уже был один эксперимент с грид-герлз. В виде… появления грид-боев. Причем в Монако — на самом гламурном этапе! Парни-модели вместо привычных красоток ошеломили всех. Особенно — Себастьяна Феттеля.

— Почему не было девушек? — возмущался четырехкратный чемпион. — Мы приехали, а рядом стоят Джордж и Дэйв. Зачем они мне? Я не хочу смотреть перед гонкой на мужские задницы. Верните нам грид-герлз!

Эксперимент признали неудачным. С тех пор два года все было в порядке. Но это — в «Формуле-1». А в целом в автоспорте атмосфера накалялась. Движения феминисток активно продвигали тренд о недопустимости эксплуатации женской сексуальности. Мнение самих моделей, конечно, никого не волновало. Комплексуют ли они? Чувствуют, что их используют? Ощущают ли какое-то унижение и ущемление своих женских прав? Эти вопросы грид-герлз не задавали. Без них решили — комплексуют, чувствуют, ощущают. В итоге без красоток на стартовой решетке в прошлом году остался WEC (чемпионат планеты по гонкам на выносливость). Теперь — и «Формула-1». А заодно — и гонки поддержки на этапах Гран-при (поверьте — это много разных серий).

Ладно, хоть мальчиков тоже не будет.

Конечно, вряд ли болельщики откажутся от просмотра «Формулы-1» из-за такого изменения. Но все-таки признаем — главная гоночная серия больше уже не будет прежней…

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