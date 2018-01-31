Пилотов оставили без девушек. В «Формуле-1» больше не будет грид-герлз
Руководство чемпионата мира пошло на беспрецедентный шаг — с нового сезона ни на одном
Руководство чемпионата мира пошло на беспрецедентный шаг — с нового сезона ни на одном
КОМУ ПОМЕШАЛИ
Вместо тысячи слов — комментарий Шона Бартчеса. Он — новый коммерческий директор «Формулы-1».
— За последний год мы рассмотрели ряд вопросов, которые нуждались в обновлении. Мы стремимся лучше соответствовать нашему видению этого великого спорта. Практика привлечения
Каким социальным нормам противоречит присутствие красивых девушек модельной внешности, стоящих с табличками с номерами пилотов и флагами у каждой машины перед стартом
Если без шуток — вопрос о возможном расставании с
Но вот — они пошли.
ХОТЯ БЫ БЕЗ МАЛЬЧИКОВ…
В «Формуле-1» уже был один эксперимент с
— Почему не было девушек? — возмущался четырехкратный чемпион. — Мы приехали, а рядом стоят Джордж и Дэйв. Зачем они мне? Я не хочу смотреть перед гонкой на мужские задницы. Верните нам
Эксперимент признали неудачным. С тех пор два года все было в порядке. Но это — в «Формуле-1». А в целом в автоспорте атмосфера накалялась. Движения феминисток активно продвигали тренд о недопустимости эксплуатации женской сексуальности. Мнение самих моделей, конечно, никого не волновало. Комплексуют ли они? Чувствуют, что их используют? Ощущают ли
Ладно, хоть мальчиков тоже не будет.
Конечно, вряд ли болельщики откажутся от просмотра «Формулы-1»