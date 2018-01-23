И лучшие фото из их Instagram
Болид Сенны «Макларен» MP4/8A будет продан на аукционе
Болид легендарного Айртона Сенны «Макларен» MP4/8A, за рулём которого он выиграл последний в своей карьере
Болид легендарного Айртона Сенны «Макларен» MP4/8A, за рулём которого он выиграл последний в своей карьере
Торги будут проведены в известном доме Bonhams. Ожидается, что лот может быть продан за сумму, превышающую $ 1 млн.
В ноябре минувшего года на аукционе этого же дома была продана «Феррари» семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, на которой он выиграл