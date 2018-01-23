Болид Сенны «Макларен» MP4/8A будет продан на аукционе

Болид легендарного Айртона Сенны «Макларен» MP4/8A, за рулём которого он выиграл последний в своей карьере Гран-при Монако, будет продан на аукционе в Лондоне в мае 2018 года, сообщает Motorsport. В 1993 году в Монте-Карло бразилец разделил подиум с Деймоном Хиллом и Жаном Алези.