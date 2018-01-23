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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Болид Сенны «Макларен» MP4/8A будет продан на аукционе

Болид легендарного Айртона Сенны «Макларен» MP4/8A, за рулём которого он выиграл последний в своей карьере Гран-при Монако, будет продан на аукционе в Лондоне в мае 2018 года, сообщает Motorsport. В 1993 году в Монте-Карло бразилец разделил подиум с Деймоном Хиллом и Жаном Алези.

Источник: AFP 2018

Торги будут проведены в известном доме Bonhams. Ожидается, что лот может быть продан за сумму, превышающую $ 1 млн.

В ноябре минувшего года на аукционе этого же дома была продана «Феррари» семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, на которой он выиграл Гран-при Монако 2001 года.

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