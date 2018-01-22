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20:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Сайнс-младший совершит дебют в ралли на этапе в Монте-Карло за рулём «Рено»

Пилот «Рено» Карлос Сайнс-младший дебютирует за рулём раллийного автомобиля во время проведения Ралли Монте-Карло, сообщает пресс-служба французской команды.

Источник: РИА "Новости"

Для 23-летнего испанца это станет первым опытом выступления за рулём раллийной машины. Сайнс проедет спецучасток протяжённостью 13,58 км на заключительном этапе в Монте-Карло 28 января. Стоит отметить, что отец Сайнса дважды выигрывал чемпионат мира по ралли.

«Я с нетерпением жду первого знакомства с Ралли Монте-Карло. Я много слышал об этом от моего отца: насколько сложны этапы, как условия могут мгновенно измениться от снега до дождя или яркого солнца и, конечно же, о том, насколько крепкими должны быть нервы из-за горных участков и шпилек. Это будет невероятно, принять участие в таком легендарном событии за рулём “Рено Меган”, который будет оснащён специальными шипованными шинами, и я смогу получить наиболее полное представление об этом этапе раллийного чемпионата», — подчеркнул Сайнс.

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