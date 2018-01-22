Сайнс-младший совершит дебют в ралли на этапе в Монте-Карло за рулём «Рено»

«Я с нетерпением жду первого знакомства с Ралли Монте-Карло. Я много слышал об этом от моего отца: насколько сложны этапы, как условия могут мгновенно измениться от снега до дождя или яркого солнца и, конечно же, о том, насколько крепкими должны быть нервы из-за горных участков и шпилек. Это будет невероятно, принять участие в таком легендарном событии за рулём “Рено Меган”, который будет оснащён специальными шипованными шинами, и я смогу получить наиболее полное представление об этом этапе раллийного чемпионата», — подчеркнул Сайнс.