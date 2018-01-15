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18:34 (мск), источник: Советский спорт

Флавио Бриаторе: Формула-1 должна быть соревнованием пилотов, а не инженеров

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе раскритиковал нынешнее положение вещей в Формуле-1.

Источник: РИА "Новости"

«На мой взгляд, Формула-1 слишком сосредоточились на технологиях. Это больше не чемпионат гонщиков, а скорее противостояние инженеров. Я не думаю, что именно это нужно болельщикам. Они хотят видеть настоящие сражения между гонщиками.

Ф1 нужно больше восходящих звезд, а кроме Макса Ферстаппена в прошлом сезоне никого не было. При этом в каждой гонке стюарды пытались поставить его на место: штрафовали то за слишком агрессивные маневры, то за нарушение границ трассы.

Нам не нужен чемпионатов бухгалтеров, в котором штрафуют за все подряд. Формула-1 должна стать проще, в том числе в техническом плане, — цитирует Бриаторе Autosport.

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