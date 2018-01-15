Флавио Бриаторе: Формула-1 должна быть соревнованием пилотов, а не инженеров

Источник: РИА "Новости"

«На мой взгляд, Формула-1 слишком сосредоточились на технологиях. Это больше не чемпионат гонщиков, а скорее противостояние инженеров. Я не думаю, что именно это нужно болельщикам. Они хотят видеть настоящие сражения между гонщиками.

Ф1 нужно больше восходящих звезд, а кроме Макса Ферстаппена в прошлом сезоне никого не было. При этом в каждой гонке стюарды пытались поставить его на место: штрафовали то за слишком агрессивные маневры, то за нарушение границ трассы.