В «Макларене» отказались от идеи титульного спонсора в 2018 году

«Я не думаю, что у нас будет титульный спонсор. Полагаю, что нам нужны большие партнёры. Если вы посмотрите на Формулу-1, то никто не прибегает к использованию бренда спонсоров в названии команды, так что в этом нет какой-то ценности. Мы “Макларен”, а не ABC “Макларен”. Мы не хотим никому продавать титульное название».

В NASCAR пилотов тренируют, чтобы они выходили из машин и говорили что-то вроде: «Я благодарен машине Chandon Ford», но такого нет в Формуле-1, и мы хотим защитить наш бренд. Мы подписали контракты с несколькими спонсорами, но не знаю, когда мы их анонсируем. Мы ещё не завершили работу в этом вопросе, так что приветствуем всех спонсоров, — приводит слова Брауна Autosport.