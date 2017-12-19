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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Макларене» отказались от идеи титульного спонсора в 2018 году

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что в команде не рассматривают вариант с появлением титульного спонсора в следующем сезоне. По его словам, в Уокинге намерены беречь свой бренд.

Источник: РИА "Новости"

«Я не думаю, что у нас будет титульный спонсор. Полагаю, что нам нужны большие партнёры. Если вы посмотрите на Формулу-1, то никто не прибегает к использованию бренда спонсоров в названии команды, так что в этом нет какой-то ценности. Мы “Макларен”, а не ABC “Макларен”. Мы не хотим никому продавать титульное название».

В NASCAR пилотов тренируют, чтобы они выходили из машин и говорили что-то вроде: «Я благодарен машине Chandon Ford», но такого нет в Формуле-1, и мы хотим защитить наш бренд. Мы подписали контракты с несколькими спонсорами, но не знаю, когда мы их анонсируем. Мы ещё не завершили работу в этом вопросе, так что приветствуем всех спонсоров, — приводит слова Брауна Autosport.

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