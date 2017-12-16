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11:57 (мск), источник: ТАСС

«Уильямс» объявит решение о пилотах на сезон-2018 в январе

ТАСС, 16 декабря. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» перенесла объявление о составе пилотов на сезон 2018 года на январь. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Motorsport.

Источник: AFP 2017

По информации издания, российский гонщик Сергей Сироткин близок к подписанию контракта с британской конюшней. На данный момент осталось лишь согласовать некоторые детали соглашения. Ранее сообщалось, что команда сократила количество претендентов на вакантное место до двух. Ими являются Сироткин и поляк Роберт Кубица. Отмечается, что решение команды будет основано на тестовых выступлениях пилотов.

Кроме того, по сведениям источников, в случае провала переговоров с Сироткиным в Гроуве готовы подписать контракт с экс-пилотом «Торо Россо» россиянином Даниилом Квятом.

Сироткин в настоящий момент является резервным пилотом команды «Рено».

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