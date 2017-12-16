«Уильямс» объявит решение о пилотах на сезон-2018 в январе

По информации издания, российский гонщик Сергей Сироткин близок к подписанию контракта с британской конюшней. На данный момент осталось лишь согласовать некоторые детали соглашения. Ранее сообщалось, что команда сократила количество претендентов на вакантное место до двух. Ими являются Сироткин и поляк Роберт Кубица. Отмечается, что решение команды будет основано на тестовых выступлениях пилотов.