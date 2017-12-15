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19:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уильямс» отложил объявление по пилоту до января, Сироткин остаётся фаворитом

Команда Формулы-1 «Уильямс» отложила объявление о составе пилотов на январь 2018 года, сообщает Motorsport.

Источник: РИА "Новости"

Первоначально ожидалось, что команда из Гроува сделает соответствующее заявление до католического рождества.

При этом, фаворитом в гонке за единственное место боевого пилота остаётся Сергей Сироткин. Сообщается, что россиянин близок к подписанию контракта с британской конюшней, а завершению сделки препятствует согласование некоторых деталей соглашения. В «Уильямсе» настаивают, что решение о пилоте будет основываться исключительно на скорости кандидата.

Кроме того, по сведениям источников, в случае провала переговоров с Сироткиным, в Гроуве готовы подписать контракт с экс-пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом.

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