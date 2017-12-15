Грожан: Слабое место «Хааса» — развитие на протяжении сезона
Пилот «Хааса» Ромен Грожан полагает, что наиболее уязвимым местом в системе команды является работа над обновлениями в ходе сезона.
Пилот «Хааса» Ромен Грожан полагает, что наиболее уязвимым местом в системе команды является работа над обновлениями в ходе сезона.
«В 2018 году нам надо поработать в области обновлений. Я думаю, что это наше слабое место. Дважды мы начинали сезон хорошо, но сдавали под конец года. Также нам нужно понять работу шин. Так что у нас есть два главных направления.
Кроме того, мы могли бы лучше кооперировать работу заводов. Есть база «Феррари» в «Маранелло», есть база «Даллара» и ещё одна база в Англии. Совместная работа принесла бы эффективность.
В целом же, я думаю, что сезон получился хорошим. Это только второй год команды в Формуле-1. Здорово, что мы начинали финальную гонку сезона с шансами на шестое место. Конечно, в будущем нам предстоит много работы, нам нужно прогрессировать, но наша модель работает хорошо. Улучшать результат всегда трудно, но это цель команды, — приводит слова Грожана GPUpdate.