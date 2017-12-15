Грожан: Слабое место «Хааса» — развитие на протяжении сезона

Источник: РИА "Новости"

«В 2018 году нам надо поработать в области обновлений. Я думаю, что это наше слабое место. Дважды мы начинали сезон хорошо, но сдавали под конец года. Также нам нужно понять работу шин. Так что у нас есть два главных направления.

Кроме того, мы могли бы лучше кооперировать работу заводов. Есть база «Феррари» в «Маранелло», есть база «Даллара» и ещё одна база в Англии. Совместная работа принесла бы эффективность.