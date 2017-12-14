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21:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Сироткин и «Уильямс»: что сейчас происходит

Кубица — конкурент или всё-таки нет? И насколько верна информация про крупную спонсорскую поддержку Сироткина?

Источник: РИА "Новости"

От небольшой надежды — к вере в неизбежное подписание контракта с «Уильямсом». Не одним российским гонщиком, так другим. А затем — вновь к тревожному ожиданию вестей из Гроува. Что всё-таки происходит в переговорах команды с Сироткиным, Кубицей и Квятом?

Расстановка сил после Абу-Даби

Сразу после тестов, состоявшихся в Абу-Даби после финального этапа Формулы-1, ситуация была противоречивой. С одной стороны, некоторые СМИ поспешили сообщить о контракте Кубицы как деле неизбежном. Говорят, менеджер поляка чуть ли не устроил вечеринку в Сан-Паулу (о радостном поводе все догадывались).

С другой стороны — на тестах Кубица не смотрелся быстрее Сироткина (это признавали даже те аналитики, что были настроены по отношению к Роберту максимально благодушно в свете его тяжёлой травмы, невероятных усилий на пути к возвращению и просто личных симпатий). При этом сам «Уильямс» опроверг факт контракта, хотя мог бы промолчать или отделаться заявлением в стиле «подобные вещи не комментируем». Так что интрига вновь закрутилась.

Сироткин — фаворит?

Дальше — больше: объединённая редакция Motorsport-Autosport сообщила, что после анализа тестов и очередного раунда переговоров Сироткин стал однозначным фаворитом, Квят — запасным вариантом, а Кубица, как и ди Реста с Верляйном, вовсе выпал из числа претендентов. Доводов в пользу такого решения было два: во-первых, в «Уильямсе» проверили, что Сироткин был быстрее: во-вторых, программа «СМП Рейсинг» готова финансово поддержать подопечного.

Правда, журналисты никак не могли договориться о размере спонсорской поддержки: приходилось слышать о 15 млн долларов на два года, о 15 млн евро за каждый из двух сезонов, либо о тех же 15 млн, но уже фунтов. Такое ощущение, что каждый следующий информатор ещё немного увеличивал сумму для солидности. Так или иначе, скорость, потенциал и спонсоры сделали Сироткина фаворитом.

Кубица сдался?

А что же Роберт? Информация противоречивая. Друг поляка и сам пилот Маттео Бобби сделал ретвит из вроде как личного инстаграм-аккаунта Кубицы с красноречивой надписью Game Over. Потом, правда, запись удалили, да и вопросов тут много — правда ли это аккаунт Кубицы, сам ли он его ведёт и так далее. Да и, думается, если бы «Уильямс» официально сообщил Роберту тобой отказе, тот сделал бы красивое сообщение для болельщиков.

А тут ещё и папа Роберта дал интервью польским СМИ, в котором заверил: шансы всё ещё есть. Кубица-старший добавил, что «Уильямс» ведёт себя загадочно, но так или иначе обещает дать ответ до Рождества. В чём загадочность? Может, в ранее подписанном контракте или данных обещаниях? Но странно, если «Уильямс» подписывает соглашение, не будучи уверенным в скорости или стабильности пилота. А как это проверить, пока Кубица не проехал за рулём актуальной машины? С другой стороны, какой был смысл врать Фелипе Массе, который в дни Гран-при Бразилии заявлял, что уже знает, кто его заменит. Сомнительно, чтобы бразилец имел ввиду Сироткина (если, конечно, «Уильямс» не пытался всё это время просто выманить из «СМП Рейсинг» больше денег, угрожая уже отвергнутым Кубицей).

Так или иначе, писать о контракте Сироткина как деле решённом пока боязно. Если у Кубицы остаётся шанс и отчасти на расклад сил могут повлиять спонсоры, то не стоит недооценивать Роберта: его возможный камбэк взбудоражил всю Польшу, и не стоит удивляться, если в последний момент Кубице захочет помочь какой-нибудь крупный спонсор. Пока подпись над соглашением не стоит, радоваться не надо.

Сергей — рента-драйвер?

К слову, о спонсорах. Многих наверняка смущает, что во всех новостях про контракт Сироткина упоминаются те самые 15 миллионов в разных валютах — журналисты словно навязывают мысль, что россиянин пробивает путь в Формулу-1 деньгами, а не талантом. Позвольте напомнить: даже в лучшей частной команде Ф-1 с чудесной парой Перес-Окон Серхио обеспечивает целый пул мексиканских спонсоров, а Эстебана поддерживает «Мерседес». Или возьмём будущего топ-дебютанта «Заубера» Шарля Леклера — да не видать ему места, если бы не плотнейшие связи «Феррари» с швейцарцами. Очевидно, Окон с Леклером заслужили место в Ф-1. Но заслужил его и Сироткин. И в этом беда современного чемпионата, что и таланты редко пробиваются без денег.

Про сумму мы уже сказали — точного размера никогда не узнаем. Закрепилась у всех в головах сумма в 15 млн — ну и бог с ней. Знали мы и куда более серьёзные выплаты (тут даже не надо уходить за пределы «Уильямса»). Будут результаты — про деньги никто не заикнётся. Но это мы вперёд забегаем — контракта-то ещё нет.

Когда ждать решения?

Мировые СМИ разнесли информацию про то, что «Уильямс» может сделать объявление уже в ближайшую пятницу. Есть проблема: британцы и все остальные даже не удосужились нормально проверить российский первоисточник, на который ссылаются — там такая информация если и была, то затем пропала. Да, проходили сообщения, что «Уильямс» хочет определиться до конца недели (и вряд ли сюда стоит включать выходные), но принятие решения — это ещё не подписи под контрактом. Объявят 15-го — здорово. Нет — тоже нормально, не повод беспокоиться.

Полагаем, что «Уильямсу» в любом случае хочется управиться до католического Рождества, когда наступят отпуска да и СМИ вяло отыграют новость. Значит, вероятный дедлайн — следующая неделя, и желательно — не самый её конец. А то затем из работы выключится уже Россия.

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