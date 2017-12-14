Сироткин и «Уильямс»: что сейчас происходит
Кубица — конкурент или
Кубица — конкурент или
От небольшой надежды — к вере в неизбежное подписание контракта с «Уильямсом». Не одним российским гонщиком, так другим. А затем — вновь к тревожному ожиданию вестей из Гроува. Что
Расстановка сил после
Сразу после тестов, состоявшихся в
С другой стороны — на тестах Кубица не смотрелся быстрее Сироткина (это признавали даже те аналитики, что были настроены по отношению к Роберту максимально благодушно в свете его тяжёлой травмы, невероятных усилий на пути к возвращению и просто личных симпатий). При этом сам «Уильямс» опроверг факт контракта, хотя мог бы промолчать или отделаться заявлением в стиле «подобные вещи не комментируем». Так что интрига вновь закрутилась.
Сироткин — фаворит?
Дальше — больше: объединённая редакция
Правда, журналисты никак не могли договориться о размере спонсорской поддержки: приходилось слышать о 15 млн долларов на два года, о 15 млн евро за каждый из двух сезонов, либо о тех же 15 млн, но уже фунтов. Такое ощущение, что каждый следующий информатор ещё немного увеличивал сумму для солидности. Так или иначе, скорость, потенциал и спонсоры сделали Сироткина фаворитом.
Кубица сдался?
А что же Роберт? Информация противоречивая. Друг поляка и сам пилот Маттео Бобби сделал ретвит из вроде как личного
А тут ещё и папа Роберта дал интервью польским СМИ, в котором заверил: шансы всё ещё есть.
Так или иначе, писать о контракте Сироткина как деле решённом пока боязно. Если у Кубицы остаётся шанс и отчасти на расклад сил могут повлиять спонсоры, то не стоит недооценивать Роберта: его возможный камбэк взбудоражил всю Польшу, и не стоит удивляться, если в последний момент Кубице захочет помочь
Сергей —
К слову, о спонсорах. Многих наверняка смущает, что во всех новостях про контракт Сироткина упоминаются те самые 15 миллионов в разных валютах — журналисты словно навязывают мысль, что россиянин пробивает путь в Формулу-1 деньгами, а не талантом. Позвольте напомнить: даже в лучшей частной команде Ф-1 с чудесной парой
Про сумму мы уже сказали — точного размера никогда не узнаем. Закрепилась у всех в головах сумма в 15 млн — ну и бог с ней. Знали мы и куда более серьёзные выплаты (тут даже не надо уходить за пределы «Уильямса»). Будут результаты — про деньги никто не заикнётся. Но это мы вперёд забегаем —
Когда ждать решения?
Мировые СМИ разнесли информацию про то, что «Уильямс» может сделать объявление уже в ближайшую пятницу. Есть проблема: британцы и все остальные даже не удосужились нормально проверить российский первоисточник, на который ссылаются — там такая информация если и была, то затем пропала. Да, проходили сообщения, что «Уильямс» хочет определиться до конца недели (и вряд ли сюда стоит включать выходные), но принятие решения — это ещё не подписи под контрактом. Объявят 15-го — здорово. Нет — тоже нормально, не повод беспокоиться.
Полагаем, что «Уильямсу» в любом случае хочется управиться до католического Рождества, когда наступят отпуска да и СМИ вяло отыграют новость. Значит, вероятный дедлайн — следующая неделя, и желательно — не самый её конец. А то затем из работы выключится уже Россия.