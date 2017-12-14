«Формула-1» останется без грид-герлз?

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— Мы стараемся уважать всех без исключения, — сказал в интервью BBC спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун. — Это очень деликатная тема. Есть люди, которым нравится традиция с грид-герлз, а есть люди, считающие, что она изжила себя. Мы рассмотрим этот вопрос.

По мнению главы «Ред Булла» Кристиана Хорнера, присутствие девушек необходимо.

— В Монако на стартовой решетке были парни, и это раскритиковали, — приводит Autosport слова Хорнера. — В Австрии на трейлере с гонщиками присутствовали дети. Это также подвергли критике. Мы живем в современном обществе, где трудно всем угодить.