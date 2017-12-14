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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Формула-1» останется без грид-герлз?

В ближайшем будущем «Формула-1» может остаться без грид-герлз. Девушки модельной внешности присутствуют на стартовых решетках «Гран-при» с зарождения коммерческого спонсорства.

Источник: Reuters

— Мы стараемся уважать всех без исключения, — сказал в интервью BBC спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун. — Это очень деликатная тема. Есть люди, которым нравится традиция с грид-герлз, а есть люди, считающие, что она изжила себя. Мы рассмотрим этот вопрос.

По мнению главы «Ред Булла» Кристиана Хорнера, присутствие девушек необходимо.

— В Монако на стартовой решетке были парни, и это раскритиковали, — приводит Autosport слова Хорнера. — В Австрии на трейлере с гонщиками присутствовали дети. Это также подвергли критике. Мы живем в современном обществе, где трудно всем угодить.

Женщины играют ключевую роль. В нашей команде есть достаточно женщин, занимающих высокие посты, и они делают отличную работу. Посмотрите на Клэр Уильямс: она стала мамой, но это не мешает ей успешно совмещать родительский долг с управлением командой «Уильямс».

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