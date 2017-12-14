«Формула-1» останется без грид-герлз?
В ближайшем будущем «Формула-1» может остаться без
В ближайшем будущем «Формула-1» может остаться без
— Мы стараемся уважать всех без исключения, — сказал в интервью BBC спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун. — Это очень деликатная тема. Есть люди, которым нравится традиция с
По мнению главы «Ред Булла» Кристиана Хорнера, присутствие девушек необходимо.
— В Монако на стартовой решетке были парни, и это раскритиковали, — приводит Autosport слова Хорнера. — В Австрии на трейлере с гонщиками присутствовали дети. Это также подвергли критике. Мы живем в современном обществе, где трудно всем угодить.
Женщины играют ключевую роль. В нашей команде есть достаточно женщин, занимающих высокие посты, и они делают отличную работу. Посмотрите на Клэр Уильямс: она стала мамой, но это не мешает ей успешно совмещать родительский долг с управлением командой «Уильямс».