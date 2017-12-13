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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон: В отличие от Алонсо, мне не интересна «Тройная корона»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не желает подражать Фернандо Алонсо в желании завоевать «Тройную корону», в которую входит победа на Гран-при Монако, победа в «24 часах Ле-Мана» и победа в «Инди 500».

Источник: AP 2017

«Сегодня очень сложно сделать что-то уникальное. В прошлом были пилоты, которые гонялись в различных сериях, но у меня нет желания этого делать. Я восхищаюсь тем, что хочет сделать Алонсо, но для меня Формула-1 — это максимальный опыт, который только может иметь пилот», — цитирует Хэмилтона UOL.

Что касается потенциальной возможности повторить рекорд Михаэля Шумахера в семь чемпионских титулов, то Хэмилтон заявил, что не ставит перед собой такую цель. «У меня есть качества и проекты, которые мне интересны. В ближайшие годы вы это увидите, но это больше чем просто гонки. Однажды я завершу карьеру. И я надеюсь, что люди оценят мои достижения так же, как их ценю я», — отметил гонщик.

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