Хэмилтон: В отличие от Алонсо, мне не интересна «Тройная корона»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не желает подражать Фернандо Алонсо в желании завоевать «Тройную корону», в которую входит победа на
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не желает подражать Фернандо Алонсо в желании завоевать «Тройную корону», в которую входит победа на
«Сегодня очень сложно сделать
Что касается потенциальной возможности повторить рекорд Михаэля Шумахера в семь чемпионских титулов, то Хэмилтон заявил, что не ставит перед собой такую цель. «У меня есть качества и проекты, которые мне интересны. В ближайшие годы вы это увидите, но это больше чем просто гонки. Однажды я завершу карьеру. И я надеюсь, что люди оценят мои достижения так же, как их ценю я», — отметил гонщик.