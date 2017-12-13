Хэмилтон: В отличие от Алонсо, мне не интересна «Тройная корона»

«Сегодня очень сложно сделать что-то уникальное. В прошлом были пилоты, которые гонялись в различных сериях, но у меня нет желания этого делать. Я восхищаюсь тем, что хочет сделать Алонсо, но для меня Формула-1 — это максимальный опыт, который только может иметь пилот», — цитирует Хэмилтона UOL.



Что касается потенциальной возможности повторить рекорд Михаэля Шумахера в семь чемпионских титулов, то Хэмилтон заявил, что не ставит перед собой такую цель. «У меня есть качества и проекты, которые мне интересны. В ближайшие годы вы это увидите, но это больше чем просто гонки. Однажды я завершу карьеру. И я надеюсь, что люди оценят мои достижения так же, как их ценю я», — отметил гонщик.