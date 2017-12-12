Вольф: Верляйн заслуживает места в Ф-1, он выполнил исключительную работу

«Паскаль в сложной ситуации. Ведь если дверь в “Уильямс” закрыта, то мест в Формуле-1 на следующий сезон нет. Он хороший пилот, и он заслуживает быть в Формуле-1. Он показывал исключительную скорость, но по многим причинам, которые кроются не в пилотировании, двери для него закрыты. Но всё же, думаю, у него есть потенциал для успешного выступления в Формуле-1», — приводит слова Вольфа Autosport.