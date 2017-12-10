Советы Каррере и команде перед дерби.
В Формуле-1 оформили заявку на регистрацию товарных знаков ещё трёх гонок в США
В ходе минувшего сезона руководство Формулы-1 неоднократно заявляло о желании увеличить количество этапов чемпионата.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В ходе минувшего сезона руководство Формулы-1 неоднократно заявляло о желании увеличить количество этапов чемпионата.
В частности, это обещалось сделать и за счёт организации новых гонок в США.
Похоже, что работа в этом направлении сдвинулась с мёртвой точки. Так, боссы Формулы-1 подали заявку на регистрацию товарных знаков ещё трёх гонок в США — в Майами,
Официальные представители города