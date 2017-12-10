В Формуле-1 оформили заявку на регистрацию товарных знаков ещё трёх гонок в США

В частности, это обещалось сделать и за счёт организации новых гонок в США.

Похоже, что работа в этом направлении сдвинулась с мёртвой точки. Так, боссы Формулы-1 подали заявку на регистрацию товарных знаков ещё трёх гонок в США — в Майами, Нью-Йорке и Лас-Вегасе. Их оформление позволит заняться производством сувенирной продукции с символикой соответствующих этапов, сообщает Las Vegas Rewiew Journal.