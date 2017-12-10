Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Риккьярдо совершил лучший обгон в 2017 году (видео)
Обгон пилота «Ред Булла» Даниэля Риккьярдо на «Гран-при Азербайджана» назван лучшим в «Формуле-1» в 2017 году, информирует
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Обгон пилота «Ред Булла» Даниэля Риккьярдо на «Гран-при Азербайджана» назван лучшим в «Формуле-1» в 2017 году, информирует
Австралийский пилот на коротком отрезке смог обойти сразу троих соперников — Лэнса Стролла, Нико Хюлькенберга и Фелипе Массу, а затем выиграл всю гонку.