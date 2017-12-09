Хэмилтон: Буду выступать как минимум до 2021 года

Источник: AP 2017

По его словам, он не собирается оставлять автоспорт как минимум до старта сезона 2021 года.

«Я задумываюсь о том, что ждёт меня впереди. Я общался с пилотами, которые закончили карьеру рано, и с теми, кто завершал поздно. Все они мне советовали одно: гоняться как можно дольше. Но этого не будет. Сезоны становятся всё дольше, а то, что я делаю вне соревнований, забирает у меня много энергии.