Хэмилтон: Буду выступать как минимум до 2021 года
Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон в очередной раз поделился мыслями относительно дальнейшей карьеры.
Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон в очередной раз поделился мыслями относительно дальнейшей карьеры.
По его словам, он не собирается оставлять автоспорт как минимум до старта сезона 2021 года.
«Я задумываюсь о том, что ждёт меня впереди. Я общался с пилотами, которые закончили карьеру рано, и с теми, кто завершал поздно. Все они мне советовали одно: гоняться как можно дольше. Но этого не будет. Сезоны становятся всё дольше, а то, что я делаю вне соревнований, забирает у меня много энергии.
Я получаю удовольствие от того, что делаю сейчас, и от работы с командой. Чувствую, что я лучший. Так что пока машина остаётся в нынешнем виде, как минимум до 2021 года я буду продолжать. Кто знает, возможно, в 2021 году я передам эстафетную палочку Джорджу Расселлу. В любом случае к тому времени он уже будет среди участников чемпионата, — цитирует Хэмилтона Autosport.