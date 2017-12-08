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8 декабря, источник: Чемпионат.com

Хэмилтон: У меня нет стремления догнать Шумахера по количеству титулов

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, признался, что он не стремится догнать легендарного Михаэля Шумахера по количеству титулов (7).

Источник: AP 2017

«Я не стремлюсь к этому. А вот догнать Фанхио (5 титулов) было бы здорово. Учитывая то, что я буду выступать ещё как минимум пару лет, я попробую это сделать. А вообще, я не думаю, что количество титулов или побед определяют меня. То, как я работаю с командой, как я пилотирую и выжимаю из неё возможности говорит о том, кто я такой и это меня определяет.

Что касается моих карьерных планов, то раньше я думал, что когда мне будет 28 у меня будет семья, но всё совсем иначе. Трудно что-то говорить. Возможно, через пару лет я скажу, что собираюсь выступать ещё 10 лет, — приводит слова Хэмилтона BBC.

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