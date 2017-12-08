Хэмилтон: У меня нет стремления догнать Шумахера по количеству титулов

«Я не стремлюсь к этому. А вот догнать Фанхио (5 титулов) было бы здорово. Учитывая то, что я буду выступать ещё как минимум пару лет, я попробую это сделать. А вообще, я не думаю, что количество титулов или побед определяют меня. То, как я работаю с командой, как я пилотирую и выжимаю из неё возможности говорит о том, кто я такой и это меня определяет.